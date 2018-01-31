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تعليم كفر الشيخ يناقش الاستعداد للفصل الدراسي الثاني

الأربعاء، 31 يناير 2018 06:24 م
تعليم كفر الشيخ يناقش الاستعداد للفصل الدراسي الثاني جانب من الاجتماع


كفر الشيخ – محمد سليمان
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عقد صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيح، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا لبحث الاستعداد للفصل الدراسي الثاني  ، وموقف الكتب ، ومتابعة سد العجز بالمدارس ، وتنفيذ تعليمات المحافظ فيما يتعلق بشكاوى المواطنين عبر البوابة الإلكترونية ، وحسن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم بصورة عاجلة ، ومتابعة الموقف من فصول محو الأمية ، والتشديد على منع غلق المدارس أمام دراسي محو الأمية ، كما ناقش الاجتماع معايير اختيار أفضل مدرسة حكومية أو تجريبية على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور هناء شهاب وكيل مديرية التربية والتعليم، ووفاء عبدالله المدير العام التنفيذي للمديرية، والسيد سنور مدير عام التعليم الفني ، ومديري الإدارات التعليمية.

 قال صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ إنه وجه خلال الاجتماع بالمتابعة المتواصلة لجاهزية كافة مدارس المحافظة، ووصول الكتب الدراسية لها، والتحلي بالجدية والالتزام والانضباط والتفاني في العمل منذ بداية اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني ، كما شدد على مديري الإدارات التعليمية  بالمتابعة المستمرة لكافة المدارس بأنحاء المحافظة مع معالجة السلبيات في حينها وتدعيم الايجابيات ومكافأة المجيدين والمتميزين.

وأضاف عثمان خلال الاجتماع، إنه سيتم تنظيم قوافل تعليمية تضم أفضل موجهي المواد الدراسية، والمعلمين المتميزين في كافة التخصصات في مدارس إدارات بلطيم والحامول ومطوبس ، وسيدي سالم ، وعدد من الإدارات الأخرى، مؤكداً أنه طالب بمحاسبة المقصرين الذين لم يؤدوا واجباتهم المنوطة بهم  وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك ، كما طالب بالمتابعة المستمرة من مديري الادارات التعليمية للاطمئنان جاهزية المدارس التي سيتم اتخاذها لجان انتخابية خلال الانتخابات الرئاسية القادمة منتصف مارس المقبل.

 وقال وكيل الوزارة ، خلال الاجتماع ، سيتم اختيار أفضل مدرسة حكومية  أو تجريبية على مستوى محافظة كفر  الشيخ ،  على أن ترشح كل إدارة تعليمية 4 مدارس منهما مدرستين  تجريبيتين إحدهما بالريف والأخر بالحضر  وكذلك المدرستين الحكوميتين إحدهما بالريف والأخر بالحضر ، مؤكداً أن من بين معايير المفاضلة ، فاعلية الإدارة في تحديد المهام والمستويات داخل المدرسة، والاستخدام الأمثل للوسائل التكنولوجيه الحديثة في العملية التعليمية ، ومدى تحقيق الإضباط للمعلمين والطلاب ، ونتائج الطلاب في الشهادة العامة ، وغيرها من المعايير ، أما المدارس التجريبية فالمعيار تحديد مواعيد استلام الأطفال بمرحلة رياض الأطفال ووجودهم بمكان آ من مع نظافة الفصول ، واستخدام التكنولوجيا " السبورة الذكية " ، معمل الحسب الآلي ، ومشاركة الطلاب في كيفية تحمل المسئولية في اتخاذ القار ، ووجود معامل متكاملة لكل مرحلة وخاصة المرحلة الثانوي ، وتشجيع المبتكرين والمبدعين والفكرين .

 


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