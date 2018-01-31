تعرف على 13 كتابا متخصصا فى الحديث والسيرة بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

تعرف على 13 كتابا متخصصا فى الحديث والسيرة بجناح الأزهر بمعرض الكتابالأربعاء، 31 يناير 2018 08:45 م
جناح الأزهر بمعرض الكتاب
كتب لؤى على
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يقدم مجمع البحوث الإسلامية بجناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب، 7 كتب متخصصة في الحديث الشريف وعلومه؛ حيث تبرز مكانة السنة النبوية الشريفة، وتبين منهج توثيق السنة النبوية، وتفند الشبهات حول سنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
كما يعرض المجمع 6 كتب متخصصة فى السيرة، تتحدث عن سيرة نبى الله شعيب عليه السلام، وسيرة النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وبعضا من سيرة الخلفاء الراشدين.
وتشمل إصدارات الحديث وعلومه والسيرة ما يلي:
- مكانة السنة
- سنة الرسول
- منهج توثيق السنة
- من الأدب النبوي
- في رحاب السنة الكتب الصحاح الستة
- قضية السنة
- دفاع عن السنة
- قصة نبى الله شعيب عليه السلام
- الفاروق عمر رضي الله عنه
- الإسراء والمعراج
- محمد صلى الله عليه وسلم من نبعته إلى بعثته
- أمير المؤمنين علي رضي الله عنه
- عثمان بن عفان رضي الله عنه.
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