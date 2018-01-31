تعرف على 13 كتابا متخصصا فى الحديث والسيرة بجناح الأزهر بمعرض الكتاب





كتب لؤى على

يقدم مجمع البحوث الإسلامية بجناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب، 7 كتب متخصصة في الحديث الشريف وعلومه؛ حيث تبرز مكانة السنة النبوية الشريفة، وتبين منهج توثيق السنة النبوية، وتفند الشبهات حول سنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

كما يعرض المجمع 6 كتب متخصصة فى السيرة، تتحدث عن سيرة نبى الله شعيب عليه السلام، وسيرة النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وبعضا من سيرة الخلفاء الراشدين.

وتشمل إصدارات الحديث وعلومه والسيرة ما يلي:

- مكانة السنة

- سنة الرسول

- منهج توثيق السنة

- من الأدب النبوي

- في رحاب السنة الكتب الصحاح الستة

- قضية السنة

- دفاع عن السنة

- قصة نبى الله شعيب عليه السلام

- الفاروق عمر رضي الله عنه

- الإسراء والمعراج

- محمد صلى الله عليه وسلم من نبعته إلى بعثته

- أمير المؤمنين علي رضي الله عنه

- عثمان بن عفان رضي الله عنه.