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خالد صلاح
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تعرف على 13 كتابا متخصصا فى الحديث والسيرة بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

الأربعاء، 31 يناير 2018 08:45 م
تعرف على 13 كتابا متخصصا فى الحديث والسيرة بجناح الأزهر بمعرض الكتاب جناح الأزهر بمعرض الكتاب


كتب لؤى على
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يقدم مجمع البحوث الإسلامية بجناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب، 7 كتب متخصصة في الحديث الشريف وعلومه؛ حيث تبرز مكانة السنة النبوية الشريفة، وتبين منهج توثيق السنة النبوية، وتفند الشبهات حول سنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
 
كما يعرض المجمع 6 كتب متخصصة فى السيرة، تتحدث عن سيرة نبى الله شعيب عليه السلام، وسيرة النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وبعضا من سيرة الخلفاء الراشدين. 
 

وتشمل إصدارات الحديث وعلومه والسيرة  ما يلي:

 
- مكانة السنة
- سنة الرسول
- منهج توثيق السنة
-   من الأدب النبوي
-   في رحاب السنة الكتب الصحاح الستة
-   قضية السنة
- دفاع عن السنة 
- قصة نبى الله شعيب عليه السلام
- الفاروق عمر رضي الله عنه
- الإسراء والمعراج
- محمد صلى الله عليه وسلم من نبعته إلى بعثته
- أمير المؤمنين علي رضي الله عنه
- عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
 
 

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