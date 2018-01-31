تعرف على نشاطات المدينة الرياضية ببورسعيد





بورسعيد - محمد عزام

"المدينة الرياضية ببورسعيد" .. أكبر صرح رياضى ترفيهى بالمحافظة، يشمل على العديد من الملاعب الخاصة بالألعاب الجماعية والفردية، كما يحتوى على نادى إجتماعى وبه ملاهى للأطفال، بالإضافة إلى بعض الخدمات الأخرى كالمطعم والكافتيريا .

ويقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه من أهالى محافظة بورسعيد بل والمحافظات الأخرى ممن يرغبون فى زيارة اليوم الواحد للمدينة والاستمتاع بما فيها، وذلك من خلال إلقاء الضوء على الأنشطة والملاعب بالمدينة التى تقع بشارع 23 ديسمبر فى حى الضواحى .

تحتوى المدينة الرياضية ببورسعيد على :

1-حمام سباحة للتدريب

2-حمام سباحة أوليمبى

3-ملاعب تنس

4-صالة مغطاة

5-ملاعب خماسية

6-ملعب الهدف

7-ملعب كرة قدم

8-مبنى خدمات لملاعب الهوكى والقدم

9-ملعب هوكى

10-مبنى الاسكواش

11-المبنى الاجتماعى

12-ملاعب متعددة

13-ساحة لعب النزال

وللحصول على الاشتراك بالمدينة فقد تم تخصيص 1200 جنيه لأسرة مكونة من 4 أفراد سنوياً، أما عن راغبى اليوم الواحد، فالتذاكر فئتين صغارا وكبارا بـ5 و10 جنيهات على الترتيب للاستمتاع بالملاهى والنادى الاجتماعى .

ويوجد بالمدينة مدارس لتدريب الألعاب الفردية كالكاراتيه، التايكوندو، الإسكواش، السباحة، كما يتم التنظيم لاستقبال بعض مدارس الألعاب الأخرى، ومن يشترك لنجله فى أى من الألعاب السابقة يُسمح له بالدخول مجاناً من البوابة الرئيسية .



المدينة الرياضية ببورسعيد



حمامات السباحة



حمام السباحة الاوليمبي



مدخل المدينة الرئيسي



ملعب متعدد الاغراض



ملعب الاسكواش



ملاعب الخماسي



ملاعب التنس



المدينة الرياضية



ملعب الهوكى



حمام السباحة التدريبى



البوابة الرئيسية



المدينة الرياضية ببورسعيد



ملعب متعدد الأغراض