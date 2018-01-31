تعرف على أبرز القرارات بتخصيص أراض فى الأقصر × 20 معلومة





الأقصر – أحمد مرعى

تخصيص الأراضى لمشروعات ومنشآت وهيئات حكومية كانت السمة الأبرز بالأقصر مؤخراً، حيث تم تخصيص عشرات الأراضى من قبل محمد بدر محافظ الأقصر لعدد من المشروعات لخدمة المجتمع الأقصرى، وكذلك قرارات تخصيص رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكذلك المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أبرزها أرض لمشروع مراسم الأقصر الدولية لخدمة الفن التشكيلى وأراضى آخرى لمدارس يابانية بالمحافظة وكذلك مشروعات الصرف الصحى والمقابر للأهالى ومكاتب السجل المدنى ومقرات للإسعاف وغيرها من الخدمات الهامة للمواطنين.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات كخدمة للقراء أبرز قرارات تخصيص الأراضى التى صدرت من الرئيس السيسى ورئيس الوزراء ومحافظ الأقصر لخدمة مختلف المجالات الثقافية والفنية والتعليمية والخدمية بمختلف مدن وقرى الأقصر:-

1- القرار الأخير بتخصيص أراضى فى الأقصر نشرت السبت بالجريدة الرسمية، بصدور قراراً للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يحمل رقم 9 لسنة 2018، بتخصيص قطعتا أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها فى إقامة مشروعين بالمحافظة

2- القطعة الأولى جاءت بمساحة 4976م تعادل "1.18 فدان تقريباً" لاستخدامها فى إقامة مرسم الأقصر الثقافى الدولى

3- القطعة الثانية: بمساحة 2.999 م تعادل "4.99 فدان تقريبا" لاستخدامها فى إقامة سوق للخضار والفاكهة

4- وافق المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1800 متر لإقامة معهد أزهرى بقرية الكيمان التابعة لمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر

5- أعلن المهندس شريف إسماعيل تخصيص قطعة أرض بمساحة 2250 متر بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة الكيمان الإعدادية عليها

6- وافق رئيس مجلس الوزراء، على قرار محافظة الأقصر بتخصيص قطعة أرض لإنشاء وحدة إطفاء تابعة لمديرية أمن الأقصر، وذلك فى قرية أصفون بمدينة إسنا على مساحة 320 متر مربع

7- محافظ الأقصر محمد بدر قرر تخصيص مساحة 401.92 متر مربع من إجمالى مساحة 870 مترا مربعا، بناحية أصفون بمركز ومدينة إسنا "منافع رى مستغنى عنها" بحوض ساحل طواحين الهوى نمرة 60 زمام مدينة إسنا، لصالح وزارة الداخلية بالمجان، لإقامة مكتب للسجل المدنى

8- أصدر محافظ الأقصر، قراراً بتخصيص مساحة 11.50X11.50 بمسطح 132.25 متر مربع "أملاك منافع رى غير مستغلة"، الكائنة على طريق مصر أسوان الزراعى شرق النيل بجوار موقف سيارات الدير بمركز إسنا، لصالح هيئة الإسعاف بالأقصر لإقامة نقطة إسعاف عليها

9- أعلن النائب الطيرى حسن عبده عن دائرة مركز الأقصر، عن حصوله على موافقة من المحافظ بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة على مساحة 600 متر بمنطقة حوض الفاخورة قطعة 19 بالجبيل لإقامة قصر ثقافة بمنطقة الحبيل

10- قرر المحافظ تخصيص قطعة أرض بمساحة 1000 فدان أرض صحراوية أملاك دولة لإقامة محطة معالجة برك وأكسدة وأحواض ترسيب صرف صحى والمزرعة الخشبية لمشروع صرف صحى قرية الدير شرق مركز ومدينة إسنا

11- قرر بدر تخصيص قطعة أرض بمساحة 4 قيراط و4 أسهم، بالقطعة رقم 83 حوض القسط البحرى جزاير فصل أول أملاك دولة، لتوسعة الشارع المؤدى لنجع الطينة بالكرنك الجديد

12- خصص المحافظ مساحة 2100 متر مربع "أملاك دولة" الكائنة خارج الزمام بحوض الهنادى رقم 11 بقرية الهنادى التابعة للوحدة المحلية لقرية الدير بمركز إسنا، بالمجان، لإقامة مركز شباب يضم "ملعب خماسى – مبنى ادارى" عليها لصالح مديرية الشباب والرياضة بالأقصر

13- خصص المحافظ قطعة أرض أملاك الدولة بمساحة 1400 متر مربع، الكائنة بحوض النداف رقم 12 بحاجر العديسات قبلى بمركز الطود، لإقامة مكتبة ثقافية عليها بالمجان، لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة

14- خصص المحافظ مساحة 900 متر مربع "أملاك دولة" بحوض الجبانة 33 قطعة رقم 32 زمام المدامود قبلى بمركز الزينية لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها

15- أمر المحافظ بتخصيص 2500 متر مربع "أملاك دولة" بحوض الرمال 43 قطعة 1 زمام المدامود بحرى بمركز الزينية لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر

16- قرر المحافظ تخصيص قطعة أرض أملاك الدولة بمساحة 2500 متر مربع الكائنة بحوض الخيران الغربى نمرة 50 قطعة 178 بقرية منشية النوبة بمركز الطود جنوب الأقصر، وذلك لإقامة مدرسة إعدادية عليها لصالح مديرية التربية والتعليم بالأقصر

17- قرر المحافظ تخصيص قطعة أرض بمدينة أرمنت جنوب غربى المحافظة، لإنشاء وحدة جديدة لشرطة المسطحات المائية لتقديم أفضل خدمة للمراكب والبواخر النيلية التى تخرج فى رحلات بين الأقصر وأسوان بالموسم الشتوي

18- أعلن محمد بدر محافظ الاقصر عن تخصيص قطع أراضى بمساحات كبيرة لتطبيق التجربة اليابانية فى التعليم، بمدن المحافظة

19- أولى القطع تم تخصيصها لإقامة المدارس اليابانية فى مناطق الطود والعوابد والكرنك بمساحات لا تقل عن 6 آلاف متر

20- تم تخصيص ارض مساحتها اكثر من 10 الاف متر بمدينة القرنة وذلك لاقامة مجمع مدارس عام وتجريبى لكافة المراحل