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تشكيل لجنة لإدارة أزمة ضحايا اسانسير مستشفى بنها الجامعي

الأربعاء، 31 يناير 2018 06:28 م
تشكيل لجنة لإدارة أزمة ضحايا اسانسير مستشفى بنها الجامعي أسانسير جامعة بنها


القليوبية - نيفين طه
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أصدر مجلس إدارة كلية الطب والمستشفيات الجامعية بجامعة بنها، قرارا بتشكيل لجنة لإدارة أزمة ضحايا حادث مصعد قسم الجراحة بمستشفى بنها الجامعي بكلية الطب.
جاء ذلك القرار برئاسة  الدكتور محمود عبد الصبور عميد كلية الطب البشري وعضوية كلا من  الدكتور محمد الشافعى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور ابراهيم راجح وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع  والدكتورة إيمان البيطار وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور يسرى السعيد مدير عام المستشفيات الجامعية.
ومن مهام اللجنة الوقوف على مسببات الحادث وتداعياته وآليات مواجهة مثل تلك الحوادث مستقبلا من خلال حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية ، بعضوية عميد الكلية والوكلاء إضافة إلى كلا من  الدكتور مدحت رفعت رئيس قسم الأشعة وأحمد مدحت مدير إدارة الكلية.
 
وأعلن المجلس أنه فى حالة انعقاد دائم والدعوة لاجتماع مجلس طارىء الأحد المقبل لمتابعة كافة جوانب الأزمة.
 

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