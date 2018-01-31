ترامب: 7 حالات وفاة كل ساعة بين الأمريكيين بسبب المخدرات





كتب محسن البديوى

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن بلاده عام 2016 فقدت 46 ألف مواطن بسبب إدمان المخدرات، حيث كانت تشهد 7 حالات وفاة فى الساعة، بمعدل 41 حالة وفاة فى اليوم.

وأشار، فى خطاب "حالة الاتحاد" الذى ألقاه أمام الكونجرس: "إذا أردنا النجاح فعلينا وضع قوانين اكثر صرامة فى مواجهة إدمان المخدرات".

وذكر أن القوانين المتهالكة التى أكل عليها الزمن وشرب لم تعد تصلح فى القرن الحادى والعشرين، وهذه الركائز الأربعة ستشكل نظامًا عصريًا للهجرة، والكونجرس نجح فى تحقيق ذلك.