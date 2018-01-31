ترامب يتوجه للكونجرس لإلقاء خطابه حول حالة الاتحاد

ترامب يتوجه للكونجرس لإلقاء خطابه حول حالة الاتحادالأربعاء، 31 يناير 2018 03:53 ص
ترامب
كتب محسن البديوى
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توجه الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إلى مقر الكونجرس لإلقاء خطابه حول حالة الاتحاد.
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