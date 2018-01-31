video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 31 يناير 2018 08:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: هناك الكثير للقيام به لدحر تنظيم داعش

الأربعاء، 31 يناير 2018 02:16 ص
ترامب: هناك الكثير للقيام به لدحر تنظيم داعش ترامب


(أ ف ب)
إضافة تعليق

نشر البيت الأبيض، مقتطفات من الخطاب الذى سيلقيه الرئيس دونالد ترامب بعيد قليل أمام الكونجرس حول حال الاتحاد والذى سيؤكد فيه خصوصا أنه "ما زال هناك الكثير للقيام به" فى سبيل دحر تنظيم داعش بالكامل.

ويقول الرئيس بحسب أحد هذه المقتطفات: "أنا فخور بأن أقول أن التحالف لهزيمة تنظيم داعش قد حرّر 100% تقريبا من الأراضى التى احتلها هؤلاء القتلة فى العراق وسوريا.. ولكن ما زال هناك الكثير للقيام به.. سوف نواصل معركتنا إلى أن يندحر تنظيم داعش بالكامل".

ويقول الرئيس بحسب أحد هذه المقتطفات: "هذا المساء أود أن أحدثكم عن المستقبل الذى سيكون لنا وعن طبيعة الأمة التى سنكون عليها. نحن جميعا، سويا، مثل فريق واحد، شعب واحد وعائلة أمريكية واحدة".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ديمقراطيون يتهمون ترامب بالتساهل مع بوتين بعدم فرض عقوبات على روسيا

ترامب

داعش

امريكا

اخبار امريكا



لا تفوتك
هؤلاء يحق لهم الطعن على مرشحى رئاسة الجمهورية.. تعرف عليهم

هؤلاء يحق لهم الطعن على مرشحى رئاسة الجمهورية.. تعرف عليهم

ترامب فى خطاب "الاتحاد": نظام ضريبى جديد يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل

ترامب فى خطاب "الاتحاد": نظام ضريبى جديد يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل

ننشر تفاصيل 5 ساعات من التحقيقات مع محافظ المنوفية المتهم بالرشوة.. النيابة واجهته بالتسجيلات وتعرض المكالمات على خبراء التليفزيون لفحصها.. متهمون يعترفون بتقديم الرشوة.. وقاضى المعارضات يجدد حبسه 15 يومًا

ننشر تفاصيل 5 ساعات من التحقيقات مع محافظ المنوفية المتهم بالرشوة.. النيابة واجهته بالتسجيلات وتعرض المكالمات على خبراء التليفزيون لفحصها.. متهمون يعترفون بتقديم الرشوة.. وقاضى المعارضات يجدد حبسه 15 يومًا

"3 دقات" حلقة جديدة فى مسلسل "أغانى عربية يقتبسها العالم".. فنانون عالميون يبدون هوسهم بالفن المصرى.. عمرو دياب أكثر من تم اقتباس أعماله.. "الليلة دوب" تحولت لليونانية.. والبداية كانت بفريد الأطرش وسعاد حسنى

"3 دقات" حلقة جديدة فى مسلسل "أغانى عربية يقتبسها العالم".. فنانون عالميون يبدون هوسهم بالفن المصرى.. عمرو دياب أكثر من تم اقتباس أعماله.. "الليلة دوب" تحولت لليونانية.. والبداية كانت بفريد الأطرش وسعاد حسنى

"Dell" تفكر فى بيع نفسها لإحدى الشركات المملوكة لها

"Dell" تفكر فى بيع نفسها لإحدى الشركات المملوكة لها

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ضد ارهاب امريكا للعرب

ربنا سينتقم من امريكا. لامحاله. هذا مؤكد

المخطط في الشرق الاوسط ما زال مستمر ترامب يكمل سيناريو اوباما امريكا مصممه علي عداء العرب و المسلمين دوله عنصريه 100% ويظهر ان ترامب يتعاطي مخدرات ده لو ما حدش قال له ان القوات العراقيه فقط قامت. محاربه داعش في العراق و كذلك القوات السوريه . في سوريا و المصريه في سيناء عدا ليبيا التي هرب االيهافلول مرتزقه داعش لمحاوله مهاجمه مصرمن الغرب المخطط الامريكي ساذج و مفضوح و ستتأكد يا ترامب الجاهل بجثث عصابتك فهم كلاب قذره من تمويلك انتي يا امريكا و لكن ميدان المعركه القادمه سيكون امريكا نفسها و ستشهد نفس الخراب تأكد من ذلك عن يقين و ثقه هناك ثأر قريب جدا سيمحو بلدك من علي خريطه العالم و سيشهد العالم امريكا تحترق كالرماد هذا امر حتمي و مؤكد غباء امريكي لا مثيل له

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة