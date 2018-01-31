ترامب: هناك الكثير للقيام به لدحر تنظيم داعش





(أ ف ب)

نشر البيت الأبيض، مقتطفات من الخطاب الذى سيلقيه الرئيس دونالد ترامب بعيد قليل أمام الكونجرس حول حال الاتحاد والذى سيؤكد فيه خصوصا أنه "ما زال هناك الكثير للقيام به" فى سبيل دحر تنظيم داعش بالكامل.

ويقول الرئيس بحسب أحد هذه المقتطفات: "أنا فخور بأن أقول أن التحالف لهزيمة تنظيم داعش قد حرّر 100% تقريبا من الأراضى التى احتلها هؤلاء القتلة فى العراق وسوريا.. ولكن ما زال هناك الكثير للقيام به.. سوف نواصل معركتنا إلى أن يندحر تنظيم داعش بالكامل".

ويقول الرئيس بحسب أحد هذه المقتطفات: "هذا المساء أود أن أحدثكم عن المستقبل الذى سيكون لنا وعن طبيعة الأمة التى سنكون عليها. نحن جميعا، سويا، مثل فريق واحد، شعب واحد وعائلة أمريكية واحدة".