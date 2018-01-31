ترامب: هناك الكثير للقيام به لدحر تنظيم داعش

ترامب: هناك الكثير للقيام به لدحر تنظيم داعشالأربعاء، 31 يناير 2018 02:16 ص
(أ ف ب)
نشر البيت الأبيض، مقتطفات من الخطاب الذى سيلقيه الرئيس دونالد ترامب بعيد قليل أمام الكونجرس حول حال الاتحاد والذى سيؤكد فيه خصوصا أنه "ما زال هناك الكثير للقيام به" فى سبيل دحر تنظيم داعش بالكامل.
ويقول الرئيس بحسب أحد هذه المقتطفات: "أنا فخور بأن أقول أن التحالف لهزيمة تنظيم داعش قد حرّر 100% تقريبا من الأراضى التى احتلها هؤلاء القتلة فى العراق وسوريا.. ولكن ما زال هناك الكثير للقيام به.. سوف نواصل معركتنا إلى أن يندحر تنظيم داعش بالكامل".
ويقول الرئيس بحسب أحد هذه المقتطفات: "هذا المساء أود أن أحدثكم عن المستقبل الذى سيكون لنا وعن طبيعة الأمة التى سنكون عليها. نحن جميعا، سويا، مثل فريق واحد، شعب واحد وعائلة أمريكية واحدة".
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ضد ارهاب امريكا للعرب
ربنا سينتقم من امريكا. لامحاله. هذا مؤكد
المخطط في الشرق الاوسط ما زال مستمر ترامب يكمل سيناريو اوباما امريكا مصممه علي عداء العرب و المسلمين دوله عنصريه 100% ويظهر ان ترامب يتعاطي مخدرات ده لو ما حدش قال له ان القوات العراقيه فقط قامت. محاربه داعش في العراق و كذلك القوات السوريه . في سوريا و المصريه في سيناء عدا ليبيا التي هرب االيهافلول مرتزقه داعش لمحاوله مهاجمه مصرمن الغرب المخطط الامريكي ساذج و مفضوح و ستتأكد يا ترامب الجاهل بجثث عصابتك فهم كلاب قذره من تمويلك انتي يا امريكا و لكن ميدان المعركه القادمه سيكون امريكا نفسها و ستشهد نفس الخراب تأكد من ذلك عن يقين و ثقه هناك ثأر قريب جدا سيمحو بلدك من علي خريطه العالم و سيشهد العالم امريكا تحترق كالرماد هذا امر حتمي و مؤكد غباء امريكي لا مثيل له