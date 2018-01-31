ترامب فى خطاب "الاتحاد": نظام ضريبى جديد يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل

ترامب فى خطاب "الاتحاد": نظام ضريبى جديد يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبلالأربعاء، 31 يناير 2018 04:39 ص
الكونجرس
كتب محسن البديوى
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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن نظام ضريبى جديد سيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، مؤكدًا أن دخل الأمريكيين سيرتفع أكثر فأكثر من الآن فصاعدًا.
وأضاف، فى خطاب "حالة الاتحاد"، الذى ألقاه أمام الكونجرس، إنه تم إصدار تشريع يمثل أكبر إصلاح للاقتطاع الضريبى فى التاريخ الأمريكى، مضيفًا أنه سيجرى إزالة أكثر من 20% من الضرائب المفروضة على الشركات الصغيرة.
كما دعا دونالد ترامب الحزبين الديمقراطى والجمهورى إلى تنحية خلافتهما جانبًا.
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