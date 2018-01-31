تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات بضغوط بيعية





كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المؤسسات المصرية والعربية، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 12.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 858.516 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.2 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 53.8 مليون جنيه، 32.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 47.5 مليون جنيه، 24.5 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 11.4 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 15042 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.84% عند مستوى 2690 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 14711 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 862 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 2041 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 517 نقطة.

وارتفعت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 122 شركة، ولم تتغير 31 شركة.