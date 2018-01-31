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تجديد حبس 8 إرهابيين فى قضية خلية طلائع حسم

الأربعاء، 31 يناير 2018 11:04 م
تجديد حبس 8 إرهابيين فى قضية خلية طلائع حسم النيابة حبست المتهمين


كتب محمود نصر
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول ، حبس 8 من العناصر الإرهابية التابعة للتيار المسلح لجماعة الإخوان، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 676 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلامياً بطلائع حسم أحد الخلايا التابعة للحراك المسلح لتنظيم جماعة الإخوان .
 
ويواجه المتهمون اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن، وحيازة أسلحة ومفرقعات.
 

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