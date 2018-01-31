تجديد حبس 3 متهمين بقتل صديقهم المسن لسرقته فى الهرم 15 يوما





كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الهرم، حبس 3 عاطلين، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل صديقهم المسن داخل مسكنه بالهرم لسرقته.

وكشفت التحقيقات التى أجريت تحت إشراف المستشار حاتم فضل المحامى العام، أن المتهمين الثلاثة تربطهم صلة صداقة مع القتيل، وأنهم علموا من خلال ترددهم عليه بثرائه واحتفاظه بمبالغ مالية داخل مسكنه، ما دفعهم للتخلص منه من أجل الاستيلاء على تلك الأموال.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين اعتدوا على المجنى عليه بآلة حادة؛ حيث سددوا له ضربة قوية أعلى رأسه جعلته يسقط على الأرض مغشياً عليه، بعدها استولوا على مبالغ مالية وهاتف الضحية المحمول وسيارته، وفروا هاربين.

وكشفت مناظرة النيابة لجثمان المجنى عليه أنه فى العقد السادس من عمره، وأنه مصاب بجرح غائر أعلى الرأس نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة، وبفحص المنزل تبين اختفاء عدة متعلقات خاصة به، وتبين من خلال التحريات تورط المتهمين سالفى الذكر فى مقتله، وعليه صدر قرار ضبطهم ومن ثم حبسهم على ذمة التحقيقات.