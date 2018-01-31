تجديد حبس موظف بمديرية الصحة بالمنيا بتهمة تقاضى الرشوة

تجديد حبس موظف بمديرية الصحة بالمنيا بتهمة تقاضى الرشوةالأربعاء، 31 يناير 2018 04:19 م
محكمة - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
إضافة تعليق
قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار خالد عبد الغفار وعضوية المستشارين إيهاب مهنا وأشراف سامى وأمانة سر محمود حنفى، تجديد حبس موظف بمديرية الصحة 45 يومًا بتهمة تقاضى رشوة من طبيبة نظير منحها إجازة سنوية.
وقد استندت المحكمة إلى تقرير هيئة الرقابة الإدارية بالقبض على محمد.ط.ا 45 سنة موظف بمديرية الصحة بالمنيا بتقاضيه رشوة قدرها 2000 جنيه من طبيبة بأحد المستشفيات نظير منحها إجازة سنوية لظروف خاصة .
إضافة تعليق
مصر فى عز الـ"ظهر".. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال ببدء الإنتاج الرسمى لحقل ظهر للغاز الطبيعى.. المشروع يعادل 135% من احتياطى مصر من الزيت الخام.. والضخ يبدأ بـ350 مليون قدم مكعب تزيد إلى 1.7 مليار قبل نهاية 2018
الرياضة المصرية اليوم .. مواجهتان قويتان فى ختام الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.. المصرى يلتقى طلائع الجيش.. إنبى يستضيف الزمالك فى بتروسبورت.. غلق باب القيد بالميركاتو الشتوى.. ومؤتمر صحفى للجنة البارالمبية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة