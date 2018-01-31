تجديد حبس موظف بمديرية الصحة بالمنيا بتهمة تقاضى الرشوة





المنيا- حسن عبد الغفار

قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار خالد عبد الغفار وعضوية المستشارين إيهاب مهنا وأشراف سامى وأمانة سر محمود حنفى، تجديد حبس موظف بمديرية الصحة 45 يومًا بتهمة تقاضى رشوة من طبيبة نظير منحها إجازة سنوية.

وقد استندت المحكمة إلى تقرير هيئة الرقابة الإدارية بالقبض على محمد.ط.ا 45 سنة موظف بمديرية الصحة بالمنيا بتقاضيه رشوة قدرها 2000 جنيه من طبيبة بأحد المستشفيات نظير منحها إجازة سنوية لظروف خاصة .