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الأربعاء، 31 يناير 2018 05:52 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تباطؤ التضخم بمنطقة اليورو فى يناير

الأربعاء، 31 يناير 2018 03:13 م
تباطؤ التضخم بمنطقة اليورو فى يناير منطقة اليورو - أرشيفية


رويترز
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أظهرت تقديرات أولية لمكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبى (يوروستات) أن التضخم فى منطقة اليورو تباطأ فى يناير بما يتماشى مع توقعات السوق على الرغم من ارتفاع التضخم الأساسي.

 

وتراجع التضخم فى دول المنطقة البالغ عددها 19 دولة إلى 1.3 % من 1.4 بالمئة فى ديسمبر، وهو ما يتفق مع توقعات السوق. ولا تشمل التقديرات الأولية ليوروستات لهذا الشهر الحسابات على أساس شهري.

 

وجاء هذا الانخفاض بسبب زيادة أبطأ فى أسعار الأغذية غير المصنعة والطاقة.

 

وزاد التضخم واحدا بالمئة فى يناير كانون الثانى مقارنة مع 1.9 بالمئة فى ديسمبر . وسجل التضخم الأساسى 2.1 بالمئة فى يناير  مقارنة مع 2.9 %فى ديسمبر.

ومع استبعاد المكونين الأكثر تقلبا، وهما الغذاء والطاقة، يكون ما يسميه البنك المركزى الأوروبى التضخم الأساسى مرتفعا إلى 1.2 % من 1.1 % فى ديسمبر  مقارنة مع توقعات بانخفاض طفيف إلى 1% .

 


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