تأييد حبس محاسب 3 سنوات لإدارته شقة للدعارة وتبادل الزوجات بالإسكندرية





الإسكندرية أسماء على بدر

قضت محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالإسكندرية، برئاسة مصطفى مرسى، بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى بمعاقبة محاسب و5 آخرين، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 3 آلاف جنيه ووضعهم تحت المراقبة لمدة 3 سنوات، وغلق الشقة لمدة 3 أشهر، بعد اتهامهم بإقامة حفلا جنسيا وتبادل الزوجات، وممارسة الدعارة، صدر القرار بعضوية كل من المستشارين بدر الكومي، وأحمد أبو زهرة.



كانت محكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية، عاقبت المتهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهم بممارسة الدعارة الجماعية وتبادل الزوجات.



وتلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من المقدم ياسر القطان، رئيس مباحث قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام "وليد.ر.ال"،31 سنة، محاسب بشركة خاصة، بإدارة شقته فى أعمال منافية للآداب.



انتقلت قوة أمنية من ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة لموقع البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تمكنوا من ضبط صاحب الشقة وزوجته و"محمد.ال.ع"، 30 سنة، غواص بحرى وتجارى، وزوجته "نسمة.ح.إ"، 29 سنة، كل منهم فى وضع جنسى كامل مع زوجة الآخر.



وبمواجهة صاحب المسكن، أقر بأنه يتقاضى مبالغ مالية مقابل تسهيل الأعمال المنافية للآداب العامة والمخالفة واستقطاب العديد من النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن مع راغبى المتعة الجنسية الحرام، وإقامة حفلات جنس جماعى لتبادل الزوجات.



وأضاف المتهم أن المال لم يكن الدافع الأساسى فى جريمته، بل إنه يعانى من عجزه الجنسي مع زوجته "شيماء.ف.ب"، 29 سنة، حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وطلبها منه ممارسة الجنس الجماعى فى حضوره، الأمر الذى اضطر للموافقة عليه، ثم تحول الجنس الجماعى لديها لحالة من الهوس، حيث تمارس الجنس مع الرجال المترددين على الشقة أمامه، ثم اتسعت الدائرة ليأتى هؤلاء الرجال بزوجاتهم فى حفلات لتبادل الزوجات وممارسة الجنس دون تمييز، تم تحرر المحضر رقم 37171 لسنة 2017، جنح الدخيلة، وأخطرت النيابة التحقيقات.