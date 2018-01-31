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الأربعاء، 31 يناير 2018 08:46 م
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بوتين يعتذر للرياضيين الروس عن عدم تمكن بلاده من حمايتهم بقضية الأولمبياد

الأربعاء، 31 يناير 2018 05:23 م
بوتين يعتذر للرياضيين الروس عن عدم تمكن بلاده من حمايتهم بقضية الأولمبياد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين


أ ش أ
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اعتذر الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، للرياضيين الروس لعدم تمكن روسيا من حمايتهم فى قضية الأولمبياد..مؤكدا تأييد بلاده لفكرة "الرياضة النظيفة".

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بوتين قوله "إنه لمن المؤسف جدا والصعب عندما تختلط الرياضة بأحداث وظواهر غير عادية وغير مألوفة للرياضة، وبالسياسة أو أى شيء آخر".


وأضاف "لكن الأصعب، عندما يتكون فى البلد، وفى هذه الحالة فى بلدنا، تقييم عام، تظهر آراء مختلفة وفى بعض الأحيان متضاربة تماما. هذا يخلق ظروفا صعبة جدا للوصول إلى نتيجة"، متابعا "لكن يجب ألا يكون لديكم أنتم محبى الرياضة أدنى شك فى أن روسيا ستؤيد دائما وأيدت وستدعم أفكار الرياضة النظيفة بكل المعانى".


وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قررت استبعاد روسيا عن المشاركة فى أولمبياد 2018 الشتوى بسبب فضيحة منشطات واسعة النطاق، لكنها سمحت للرياضيين الروس بالمشاركة فى المسابقات المقررة فى بيونغتشانغ (كوريا الجنوبية) تحت "علم أولمبى وشروط صارمة"، فيما أوقفت وزير الرياضة الروسى السابق مدى الحياة.


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أخبار العالم اليوم

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