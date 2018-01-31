برلمان هونج كونج يصوت لصالح حظر تجارة العاج

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صوت البرلمان فى هونج كونج اليوم الأربعاء بالأغلبية لصالح حظر تجارة العاج فى البلاد.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) أن تلك الخطوة تعقب فرض قيود مماثلة على تلك التجارة بجميع أنحاء الصين فى بداية العام الجاري.

وأضاف الراديو أن المتظاهرين تجمعوا خارج مقر البرلمان قبل التصويت للمطالبة بحظر تلك التجارة رافعين لافتات تقول "هل تحتاجون لعصى الأكل المصنوعة من العاج؟"، فيما تواجد أيضا عدد قليل من المتظاهرين المناهضين لفرض الحظر.

ورحب عدد من النشطاء بقرار البرلمان حظر تلك التجارة التى لها تاريخ فى البلاد.