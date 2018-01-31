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بالأرقام.. مبيعات السيارات خلال 2017.. الملاكى تبيع 99.350 ألف سيارة

الأربعاء، 31 يناير 2018 04:00 ص
بالأرقام.. مبيعات السيارات خلال 2017.. الملاكى تبيع 99.350 ألف سيارة سيارات


كتب : مصطفى عبد التواب
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ينشر اليوم السابع مبيعات سوق السيارات خلال عام 2017 وكذلك مبيعات شهر ديسمبر من العام نفسه بحسب ما نشره مجلس سوق السيارات "أميك" فى الإحصائية الشهرية التى تصدر عن المجلس، والتى جاءت كالتالى:

مبيعات العام

·اجمالى مبيعات العام تسجل تراجع بواقع 31.6%

·الملاكى سجل تراجع بنسبة 30% خلال عام 2017 بعدما باعت 99.350 الف سيارة بالمقارنة بـ 141.983 ألف سيارة خلال عام 2016

·الاتوبيسات هبطت بواقع 41% لتسجل 12.645 أتوبيس خلال 2016 بالمقارنة بـ 21.283 خلال عام 2016

·الشاحنات انخفضت بنسبة 33% بعدما باعت 23.457 شاحنة مقابل 35.005 شاحنة فى 2016.

 

مبيعات ديسمبر

·اجمالى مبيعات شهر ديسمبر تسجل ارتفاع بنسبة 17.3%

·الملاكى يرتفع بنسب 21% ليسجل مبيعات 10.934 الف سيارة مقابل 9.44 ألف سيارة خلال ديسمبر 2016

·الاتوبيسات تتراجع بنسبة 27.5% لتسجل مبيعات 1.034 أتوبيس مقابل 1.339 خلال ديسمبر 2016

·مبيعات الشاحنات تتراجع بنسبة 27.5% بعدما باعت 2.705 مقارنة بـ 2.122 شاحنة فى ديسمبر 2016

 


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