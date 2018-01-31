video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 31 يناير 2018 08:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

باكستان توصى بتمديد بقاء اللاجئين الأفغان 5 أشهر

الأربعاء، 31 يناير 2018 04:26 م
باكستان توصى بتمديد بقاء اللاجئين الأفغان 5 أشهر لاجئين أفغان -أرشيفية


رويترز
إضافة تعليق

أوصت وزارة باكستانية، اليوم الأربعاء، بتمديد فترة بقاء اللاجئين الأفغان خمسة أشهر مبددة مخاوف بأن عودة أعداد كبيرة من اللاجئين إلى أفغانستان التى تعانى من العنف أصبحت وشيكة.

وباكستان بها ثانى أكبر عدد لاجئين فى العالم بإجمالى 2.5 مليون أفغانى يعيش كثيرون منهم هناك منذ الغزو السوفيتى لأفغانستان عام 1979.

إلا أن العلاقات بين البلدين تدهورت فى السنوات الأخيرة وأخذت منعطفا آخر للأسوأ الأسبوع الجارى بعد هجمات دامية شنتها حركة طالبان فى كابول.

وتقول أفغانستان والولايات المتحدة إن طالبان ومتشددين آخرين يخططون للهجمات من ملاذات آمنة على الجانب الباكستانى من الحدود ودعت البلدان مرارا باكستان إلى القيام بالمزيد لكبحهم.

وأدى تزايد التوتر إلى القلق من أن باكستان قد ترد بإعادة اللاجئين الأفغان خاصة بعد أن جرى تمديد التصريح الرسمى لهم بالبقاء لمدة 30 يوما ببداية الشهر الجارى.

إلا أن أقدس شوكت المتحدث باسم وزارة شؤون الأقاليم والمناطق الحدودية قال إن الوزارة قررت ضرورة مد تصريح البقاء لمدة خمسة أشهر أخرى.

وأضاف "السبب الرئيسى للتمديد هو أنه من غير الممكن من الناحية الإنسانية مطالبة أكثر من مليون شخص بالمغادرة على الفور"، وتابع "نعتقد أن خمسة أشهر أخرى ستمنح اللاجئين وقتا مناسبا للرحيل تدريجيا"، وتابع أن الوزارة ستتخذ قرارا بخصوص التوصية الأسبوع المقبل.

وتشكو باكستان من أن هذا العدد الكبير من اللاجئين يمثل عبئا وتقول إن المتشددين كثيرا ما يختبئون وسطهم ولكن وكالات الإغاثة الإنسانية تقول إن أفغانستان لا يمكنها التعامل مع تدفق اللاجئين المعادين فى نفس الوقت، وتكافح أفغانستان بالفعل لمساعدة اللاجئين الذين عادوا فى السنوات الأخيرة وكذلك النازحين بسبب القتال.

وقالت الأمم المتحدة فى تقرير فى الآونة الأخيرة إنه فى عام 2017 شرد القتال 360 ألف شخص فى حين قالت منظمة تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 17 ألف شخص نزحوا خلال الأسبوع المنصرم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع طفلة وإصابة 9 آخرين إثر زلزال بقوة 6.1 درجة شمال أفغانستان

وزير داخلية أفغانستان ورئيس الاستخبارات يصلان باكستان فى زيارة مفاجئة

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب أفغانستان

دراسة لبى.بى.سى: طالبان تنشط فى 70% من أفغانستان

الجيش الأمريكى: قرار منع نشر بيانات عن حرب أفغانستان كان "خطأ بشريا"

ضغوط متبادلة.. المرشد الإيرانى يتهم واشنطن بنقل الإرهابيين من العراق وسوريا إلى أفغانستان.. خامنئى يصعد ضد ترامب قبل انتهاء مهلة تعديل الاتفاق.. والتاريخ القريب يذكر بدعم طهران لكل الجماعات المتطرفة فى كابل

مندوب أفغانستان بالأمم المتحدة يتهم داعش بتدريب منفذ هجوم كابول فى باكستان

أفغانستان: لابد من هزيمة طالبان بعد رفض ترامب إجراء محادثات

اخبار عالميه

عالم

اخبار العالم اليوم

افغانستان

افغان

لاجئين



لا تفوتك
السيسى:"إللى عايز يخرب مصر لازم يخلص منى أنا الأول لأنى مش هسمح بكده" (صور)

السيسى:"إللى عايز يخرب مصر لازم يخلص منى أنا الأول لأنى مش هسمح بكده" (صور)

الجريدة الرسمية تنشر إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة مرشحى الرئاسة

الجريدة الرسمية تنشر إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة مرشحى الرئاسة

مصر فى عز الـ"ظهر".. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال ببدء الإنتاج الرسمى لحقل ظهر للغاز الطبيعى.. المشروع يعادل 135% من احتياطى مصر من الزيت الخام.. والضخ يبدأ بـ350 مليون قدم مكعب تزيد إلى 1.7 مليار قبل نهاية 2018

مصر فى عز الـ"ظهر".. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال ببدء الإنتاج الرسمى لحقل ظهر للغاز الطبيعى.. المشروع يعادل 135% من احتياطى مصر من الزيت الخام.. والضخ يبدأ بـ350 مليون قدم مكعب تزيد إلى 1.7 مليار قبل نهاية 2018

الرياضة المصرية اليوم .. مواجهتان قويتان فى ختام الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.. المصرى يلتقى طلائع الجيش.. إنبى يستضيف الزمالك فى بتروسبورت.. غلق باب القيد بالميركاتو الشتوى.. ومؤتمر صحفى للجنة البارالمبية

الرياضة المصرية اليوم .. مواجهتان قويتان فى ختام الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.. المصرى يلتقى طلائع الجيش.. إنبى يستضيف الزمالك فى بتروسبورت.. غلق باب القيد بالميركاتو الشتوى.. ومؤتمر صحفى للجنة البارالمبية

الكابيتانو يعود للقلعة الحمراء بعد غياب "173" يوماً

الكابيتانو يعود للقلعة الحمراء بعد غياب "173" يوماً

طنطا يرد على الزمالك: مصطفى محمد مستمر مع الفريق لنهاية الموسم

طنطا يرد على الزمالك: مصطفى محمد مستمر مع الفريق لنهاية الموسم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة