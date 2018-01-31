انقطاع المياه عن حدائق أكتوبر لمدة 12 ساعة بداية من 8 صباحًا

انقطاع المياه عن حدائق أكتوبر لمدة 12 ساعة بداية من 8 صباحًاالأربعاء، 31 يناير 2018 01:00 ص
قطع المياه - أرشيفية
كتب – أحمد حسن
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أعلن المهندس صلاح على متولى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم قطع المياه عن منطقة حدائق أكتوبر لمدة 12 ساعة، من 8 صباح اليوم الأربعاء، وحتى الساعة 8 مساء، نظرا لوجود إصلاحات فى محطة المياه.
ويهيب الجهاز بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
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