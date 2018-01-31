النيابة تعاين آثار حريق اندلع بفندق عائم فى الأقصر وتطلب تحريات المباحث





الأقصر – أحمد مرعى

عاين فريق من النيابة بمدينة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، موقع فندق عائم نشبت النيران فيه مساء أمس الثلاثاء، وأسفرت عن تفحم محتويات المركب بالكامل، دون مصابين أو خسائر فى الأرواح.

وطلب رجال النيابة، تحريات رجال المباحث بمركز شرطة الأقصر حول الواقعة، وذلك للتحقيق فيها ومعرفة أسباب الحريق، حيث كانت قد أعلنت مديرية أمن الأقصر، أنه تم السيطرة على حريق الفندق، وإخلاء المراسى المجاورة من كافة المراكب، حفاظًا على أرواح السياح والعاملين بالسياحة.

وقالت مديرية أمن الأقصر، فى بيان، إن البداية كانت بتلقى مركز شرطة الاقصر بلاغاً من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بالفندق العائم، والمتوقف عن العمل منذ تاريخ 11/10/2012 والمتراكية بمرسى "وينجز" التابع لشركة إيجوث للسياحة دائرة المركز.

وأكدت المديرية، أنه على الفور انتقلت قيادات المديرية وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى والمسطحات وإدارة تأمين العائمات والمراسى السياحية ومأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وتم إخلاء المرسى والمراسى المجاورة من الفنادق العائمة المتراكية بها، حيث تم السيطرة على الحريق وإخماده.