النيابة تعاين آثار حريق اندلع بفندق عائم فى الأقصر وتطلب تحريات المباحث

النيابة تعاين آثار حريق اندلع بفندق عائم فى الأقصر وتطلب تحريات المباحثالأربعاء، 31 يناير 2018 02:53 م
حريق - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق
عاين فريق من النيابة بمدينة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، موقع فندق عائم نشبت النيران فيه مساء أمس الثلاثاء، وأسفرت عن تفحم محتويات المركب بالكامل، دون مصابين أو خسائر فى الأرواح.
وطلب رجال النيابة، تحريات رجال المباحث بمركز شرطة الأقصر حول الواقعة، وذلك للتحقيق فيها ومعرفة أسباب الحريق، حيث كانت قد أعلنت مديرية أمن الأقصر، أنه تم السيطرة على حريق الفندق، وإخلاء المراسى المجاورة من كافة المراكب، حفاظًا على أرواح السياح والعاملين بالسياحة.
وقالت مديرية أمن الأقصر، فى بيان، إن البداية كانت بتلقى مركز شرطة الاقصر بلاغاً من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بالفندق العائم، والمتوقف عن العمل منذ تاريخ 11/10/2012 والمتراكية بمرسى "وينجز" التابع لشركة إيجوث للسياحة دائرة المركز.
وأكدت المديرية، أنه على الفور انتقلت قيادات المديرية وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى والمسطحات وإدارة تأمين العائمات والمراسى السياحية ومأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وتم إخلاء المرسى والمراسى المجاورة من الفنادق العائمة المتراكية بها، حيث تم السيطرة على الحريق وإخماده.
إضافة تعليق
مصر فى عز الـ"ظهر".. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال ببدء الإنتاج الرسمى لحقل ظهر للغاز الطبيعى.. المشروع يعادل 135% من احتياطى مصر من الزيت الخام.. والضخ يبدأ بـ350 مليون قدم مكعب تزيد إلى 1.7 مليار قبل نهاية 2018
الرياضة المصرية اليوم .. مواجهتان قويتان فى ختام الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.. المصرى يلتقى طلائع الجيش.. إنبى يستضيف الزمالك فى بتروسبورت.. غلق باب القيد بالميركاتو الشتوى.. ومؤتمر صحفى للجنة البارالمبية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة