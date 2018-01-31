المحقق الأمريكى "مولر" يطلب مقابلة المتحدث السابق باسم فريق ترامب القانونى





(رويترز)

قال مصدر مطلع إن المحقق الأمريكى الخاص روبرت مولر، الذى يرأس تحقيقا يبحث مزاعم تشير إلى تدخل روسى فى الانتخابات الأمريكية عام 2016، يعتزم مقابلة مارك كورالو المتحدث السابق باسم الفريق القانونى للرئيس دونالد ترامب.

وكان كورالو يمثل فريق المحامين الخارجيين عن ترامب وسط تحقيقات اتحادية وبرلمانية بشأن روسيا حتى استقال الصيف الماضى بعد الكشف عن اجتماع بين دونالد ترامب جونيور ابن الرئيس ومجموعة من الروس فى يونيو حزيران 2016.

ويحقق مولر فى مزاعم وجود تواطؤ بين روسيا وحملة ترامب لترجيح كفة ترامب فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال المصدر إن ممثلين عن فريق مولر اتصلوا بفيكتوريا تاونسنج محامية كورالو وقالوا إنهم يرغبون فى إجراء نقاش معه بشأن ظروف رحيله. ومن المتوقع عقد اللقاء خلال أسبوعين.