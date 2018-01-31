القوى العاملة بسوهاج: نسعى لتدريب 2000 شاب على حرف يحتاجها سوق العمل





سوهاج محمود مقبول

أكد المستشار عليو ثابت محمود وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن القوى العاملة بسوهاج تقوم حاليا بتطوير مراكز التدريب المهنى على مستوى المحافظة بداية من منطقة تدريب الكوثر ثم منطقة تدريب سوهاج ومنطقة تدريب طهطا، وذلك بالتعاون مع برنامج tv tow وذلك للتدريب على جميع المهن المطلوبة فى سوق العمل الداخلى والخارجى علاوة على التدريب على الأعمال الفندقية لأول مرة بسوهاج.

وأضاف عليو أن من ضمن المهن التى يتم التدريب عليها مهن التشيد والبنا ومهن الحدادة واللحام والخراطة ومهن التفصيل والخياطة والتريكو وسوف يمنح لمدرب مبلغ 20 جنيها يوميا كبدل انتقال، بالإضافة إلى زى تدريب ويحصل المتدرب فى نهاية مدة الدورة التدريبية شهادة معتمدة من القوى العاملة والتى تؤهله للعمل بسوق العمل الداخلى والخارجى عن طريق تعاقدات الوزارة، حيث إن المتدربين بهذا المشروع تكون لهم الأولوية.

أوضح وكيل وزارة التضامن أن عدد الشباب المستهدفين فى هذه التدريبات بلع عدد 2000 شاب وفتاة على مستوى المحافظة ومدة التدريب 4 أشهر متصلة بواقع 15 متدربا بكل فصل تدريبى وتم توقيع برتوكول مع مديرية التربية والتعليم لتأهيل الحاصلين على مؤهلات متوسطة.

كما سيتم عقد برتوكول مع مديرية الزراعة بسوهاج للتدريب على مهن السباكة والكهرباء للعمل بمشروع الرى الحقلى والذى سوف يتم تطبيقه بمركز المنشأة كأول مركز على مستوى المحافظة ويستوعب المشروع 1500 عامل وتقوم المديرية الآن بالتنسيق مع المستثمرين بالمحافظة بالمناطق الصناعية الأربعة فى حصر فرص العمل المتاحة لديهم والعمل على تدريب الشباب لإلحاقهم بتلك الوظائف والتى من أهمهما مصنع الأسمنت بسوهاج والذى يستوعب 3000 عامل ومصنع السيراميك والذى يستوعب 1500 عامل ومصنع التكييفات الصحراوية بجرجا والذى يستوعب 1500 عامل بالإضافة لما يستجد من أنشطة بالمناطق الصناعية.