video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 31 يناير 2018 07:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

القوى العاملة بسوهاج: نسعى لتدريب 2000 شاب على حرف يحتاجها سوق العمل

الأربعاء، 31 يناير 2018 01:00 ص
القوى العاملة بسوهاج: نسعى لتدريب 2000 شاب على حرف يحتاجها سوق العمل عليو ثابت محمود وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج


سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

أكد المستشار عليو ثابت محمود وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن القوى العاملة بسوهاج تقوم حاليا بتطوير مراكز التدريب المهنى على مستوى المحافظة بداية من منطقة تدريب الكوثر ثم منطقة تدريب سوهاج ومنطقة تدريب طهطا، وذلك بالتعاون مع برنامج tv tow وذلك للتدريب على جميع المهن المطلوبة فى سوق العمل الداخلى والخارجى علاوة على التدريب على الأعمال الفندقية لأول مرة بسوهاج.

وأضاف عليو أن من ضمن المهن التى يتم التدريب عليها مهن التشيد والبنا ومهن الحدادة واللحام والخراطة ومهن التفصيل والخياطة والتريكو وسوف يمنح لمدرب مبلغ 20 جنيها يوميا كبدل انتقال، بالإضافة إلى زى تدريب ويحصل المتدرب فى نهاية مدة الدورة التدريبية شهادة معتمدة من القوى العاملة والتى تؤهله للعمل بسوق العمل الداخلى والخارجى عن طريق تعاقدات الوزارة، حيث إن المتدربين بهذا المشروع تكون لهم الأولوية.

أوضح وكيل وزارة التضامن أن عدد الشباب المستهدفين فى هذه التدريبات بلع عدد 2000 شاب وفتاة على مستوى المحافظة ومدة التدريب 4 أشهر متصلة بواقع 15 متدربا بكل فصل تدريبى وتم توقيع برتوكول مع مديرية التربية والتعليم لتأهيل الحاصلين على مؤهلات متوسطة.

كما سيتم عقد برتوكول مع مديرية الزراعة بسوهاج للتدريب على مهن السباكة والكهرباء للعمل بمشروع الرى الحقلى والذى سوف يتم تطبيقه بمركز المنشأة كأول مركز على مستوى المحافظة ويستوعب المشروع 1500 عامل وتقوم المديرية الآن بالتنسيق مع المستثمرين بالمحافظة بالمناطق الصناعية الأربعة فى حصر فرص العمل المتاحة لديهم والعمل على تدريب الشباب لإلحاقهم بتلك الوظائف والتى من أهمهما مصنع الأسمنت بسوهاج والذى يستوعب 3000 عامل ومصنع السيراميك والذى يستوعب 1500 عامل ومصنع التكييفات الصحراوية بجرجا والذى يستوعب 1500 عامل بالإضافة لما يستجد من أنشطة بالمناطق الصناعية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج بنسبة نجاج 69%

محافظ سوهاج يلتقى "قومى المرأة" لبحث آليات تنفيذ "صوتك لمصر بكرة"

تحويل محطتى معالجة صرف صحى بسوهاج لنظام المعالجة الثلاثية

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

القوى العاملة

فرص عمل

توظيف

مناطق صناعية



لا تفوتك
هؤلاء يحق لهم الطعن على مرشحى رئاسة الجمهورية.. تعرف عليهم

هؤلاء يحق لهم الطعن على مرشحى رئاسة الجمهورية.. تعرف عليهم

ترامب فى خطاب "الاتحاد": نظام ضريبى جديد يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل

ترامب فى خطاب "الاتحاد": نظام ضريبى جديد يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل

ننشر تفاصيل 5 ساعات من التحقيقات مع محافظ المنوفية المتهم بالرشوة.. النيابة واجهته بالتسجيلات وتعرض المكالمات على خبراء التليفزيون لفحصها.. متهمون يعترفون بتقديم الرشوة.. وقاضى المعارضات يجدد حبسه 15 يومًا

ننشر تفاصيل 5 ساعات من التحقيقات مع محافظ المنوفية المتهم بالرشوة.. النيابة واجهته بالتسجيلات وتعرض المكالمات على خبراء التليفزيون لفحصها.. متهمون يعترفون بتقديم الرشوة.. وقاضى المعارضات يجدد حبسه 15 يومًا

"3 دقات" حلقة جديدة فى مسلسل "أغانى عربية يقتبسها العالم".. فنانون عالميون يبدون هوسهم بالفن المصرى.. عمرو دياب أكثر من تم اقتباس أعماله.. "الليلة دوب" تحولت لليونانية.. والبداية كانت بفريد الأطرش وسعاد حسنى

"3 دقات" حلقة جديدة فى مسلسل "أغانى عربية يقتبسها العالم".. فنانون عالميون يبدون هوسهم بالفن المصرى.. عمرو دياب أكثر من تم اقتباس أعماله.. "الليلة دوب" تحولت لليونانية.. والبداية كانت بفريد الأطرش وسعاد حسنى

"Dell" تفكر فى بيع نفسها لإحدى الشركات المملوكة لها

"Dell" تفكر فى بيع نفسها لإحدى الشركات المملوكة لها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة