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"القومى للمرأة" بالإسكندرية يواصل "صوتك لمصر بكرة" للمشاركة فى الانتخابات

الأربعاء، 31 يناير 2018 08:06 م
"القومى للمرأة" بالإسكندرية يواصل "صوتك لمصر بكرة" للمشاركة فى الانتخابات المشاركون فى المؤتمر


الإسكندرية - جاكلين منير
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نظم المجلس القومى للمرأة بالاسكندرية ندوة فى إطار حملة " صوتك لمصر بكرة " بمقر شركة الصرف الصحى بالاسكندرية بحضور السيدات عضوات فرع  المجلس بالإسكندرية وبمشاركة ما يقرب من 1000 سيدة.

وصرحت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمراة بالإسكندرية ، أنه في إطار حملة " صوتك لمصر بكرة "  تحت رعاية دكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس و التي تنفذ على مستوى فروع المجلس بالمحافظات ، قد  تم عقد 3 لقاءات في الأسبوع الأول من الحملة في محافظة الإسكندرية.

وأضافت مقررة الفرع ، فى بيان صادر اليوم  أنه  من خلال لقائين بمنطقة أبو سليمان و لقاء جماهيري بشركة الصرف الصحي  تم دعوة السيدات و أسرهن للمشاركة و التصويت في الإنتخابات الرئاسية القادمة و  أهمية المشاركه للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الفترة السابقة.

 

 


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