"القومى للمرأة" بالإسكندرية يواصل "صوتك لمصر بكرة" للمشاركة فى الانتخابات





الإسكندرية - جاكلين منير

نظم المجلس القومى للمرأة بالاسكندرية ندوة فى إطار حملة " صوتك لمصر بكرة " بمقر شركة الصرف الصحى بالاسكندرية بحضور السيدات عضوات فرع المجلس بالإسكندرية وبمشاركة ما يقرب من 1000 سيدة.

وصرحت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمراة بالإسكندرية ، أنه في إطار حملة " صوتك لمصر بكرة " تحت رعاية دكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس و التي تنفذ على مستوى فروع المجلس بالمحافظات ، قد تم عقد 3 لقاءات في الأسبوع الأول من الحملة في محافظة الإسكندرية.

وأضافت مقررة الفرع ، فى بيان صادر اليوم أنه من خلال لقائين بمنطقة أبو سليمان و لقاء جماهيري بشركة الصرف الصحي تم دعوة السيدات و أسرهن للمشاركة و التصويت في الإنتخابات الرئاسية القادمة و أهمية المشاركه للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الفترة السابقة.