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الأربعاء، 31 يناير 2018 08:33 م
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القوات العراقية تعثر على مقبرة جماعية لأشخاص أعدمهم داعش فى الموصل

الأربعاء، 31 يناير 2018 04:00 م
القوات العراقية تعثر على مقبرة جماعية لأشخاص أعدمهم داعش فى الموصل قوات الجيش العراقى


أ ش أ
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عثرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء على مقبرة جماعية لأشخاص أعدمهم تنظيم (داعش) الإرهابى فى محافظة الموصل.

وقال مصدر أمنى فى محافظة نينوى - فى تصريح لوكالة أنباء الإعلام العراقى (واع) - إن "القوات الأمنية عثرت على مقبرة تضم ستة أشخاص كان قد أعدمهم تنظيم (داعش) إبان سيطرته على المدينة القديمة فى الساحل الأيمن للموصل رمياً بالرصاص".


وأضاف " إنه تم نقل الجثث إلى دائرة الطب العدلى " مشيرا إلى أن أغلب الجثث متحللة ومتفسخة بسبب طول مدة دفنها.

 


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