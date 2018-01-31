القمامة تملأ شوارع دمياط.. والمحافظ يحمّل رؤساء المدن والقرى المسئولية

دمياط - عبده عبد البارى

لا تزال شوارع دمياط تشكو من سوء النظافة وتكدس تلال القمامة ليس فقط فى القرى والمراكز بل فى شوارع وميادين دمياط الرئيسية، الأمر الذى دعا محافظ دمياط لعقد اجتماع طارئ بكل رؤساء المدن والمراكز والوحدات القروية، وحمّلهم المسئولية كافة، خاصة بعد توفير معدات النظافة وزيادة أجور عمال النظافة، كما أطلق تحذيرات شديدة اللهجة بالإطاحة بنحو 20 منهم قبل نهاية الشهر المقبل.



وكانت شكاوى أهالى مدن وقرى دمياط قد تصاعدت خلال الفترة الماضية، بسبب سوء حالة النظافة التى تتسبب فى انتشار روائح كريهة والقوارض والحشرات، وذلك لتراكم القمامة لفترات طويلة الأمر الذى يهدد صحة المواطنين.



وحمل المواطنون مسئولية سوء النظافة إلى غياب المتابعة والرقابة لرؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية.. "اليوم السابع" رصد غضب المواطنين واستمع إلى أسباب سوء النظافة بالشوارع والمرافق العامة والمناطق السكنية من وجهة نظرهم، خاصة بعد تفاقم المشكلة بتراكم امطار الشتاء.



تقول فاتن الصباغ، معلمة، إن تلال القمامة متراكمة بجوار مدرسة عمر بن الخطاب فى منطقة الأعصر الأولى، وأشارت إلى أن سكان الحى قدموا شكاوى عديدة دون جدوى.



وناشدت محافظ دمياط بزيارة تفقدية للحى ليرى بعينه إلى مدى تردى حالة النظافة إلى صورة مذرية، بسبب انتشار القمامة فى الشوارع الرئيسية والجانبية وبجوار اسوار المدارس.



ويشير فهمى أبو عرام، أحد أهالى قرية السيالة، إلى أن سوء حالة النظافة يحتاج إلى حل سريع، فمن وجهة نظره، وتكمن أسباب سوء النظافة فى عدم متابعة أعمال النظافة ومواعيد سيارات جمع القمامة، مضيفا أن أعمال النظافة بالقرية يقتصر على الشارع الرئيسى بينما تحولت الشوارع الجانبية إلى مقالب للقمامة.



وطالب أبو عرام محافظ دمياط بتدعيم الوحدة المحلية بالقرية بسيارة نظافة وعمال للقيام بأعباء العمل، لأن قرية العنانية لا يوجد بها نظافة منذ 3 شهور، وعندما بذهبون إلى الوحدة المحلية يقولون لا توجد معدات ولا عمال.



من جانبه قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إنه أصدر أمرا إداريا بتكليف إدارة المتابعة بالديوان بالمرور على كل أعمال النظافة ومياه الشرب والصرف الصحى والإنارة والإشغالات بكل المدن والقرى ومتابعة سير العمل، كما كلف إدارة التفتيش المالى والإدارى بالديوان بالمرور على كل المدن والقرى والوحدات المحلية والصحية للتاكد من الانضباط الإدارى للعاملين.



وأوضح محافظ دمياط أن هذا القرار جاء بعدما تلاحظ من كثرة الشكاوى من سوء حالة النظافة بكل المدن والمراكز والقرى.



وأكد محافظ دمياط فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه عقد اجتماعا طارئا مع رؤساء المدن والمراكز والوحدات القروية لتوجيه تعليمات شديدة اللهجة لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة داخل المحافظة، خاصة بعد إمداد الوحدات المحلية بمعدات النظافة وتوفير العمالة، وقرر إلغاء الإجازات لكل الرؤساء أثناء حدوث نوات الأمطار، وذلك لتحقيق سرعة الاستجابة فى رفع مياه الأمطار.



وشدد المحافظ على رفع كل الإشغالات من الطرق وتحصيل غرامات من المخالفين وبما لا يخالف القانون، وكذا تحصيل الغرامات من المخالفين لقرار منع رش المياه من الشوارع.



وقرر المحافظ تشكيل لجنة لمراجعة كل تراخيص المقاهى والكافتريات بالمحافظة، وإحالة أى رئيس مركز أو مدينة أو قرية للتحقيق فى حالة فتح مقهى أو كافتيريا مخالف.



كما وجه المحافظ تعليماته بضرورة متابعة تنفيذ بنود الخطة الاستثمارية، وأوصى بزيادة المتحصلات والمتأخرات، وكذا الانتهاء من أعمال رصف الطرق بكافة الشوارع المدرجة ضمن خطة الرصف والانتهاء من أعمال رد الشىء لأصله كما أكد المحافظ ضرورة التواجد الدائم بالشارع لخدمة المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وتلبيتها فى اسرع وقت ممكن.