القبض على عاطل يدير مسكنه مصنعا لإعادة تعبئة الحشيش فى مصر القديمة





كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة، القبض على عاطل، لإدارته مسكنه لإعادة تعبئة الحشيش والاتجار به، وأخطر اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن القاهرة بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، معلومات تفيد بأن "ياسر.ف.ح" 33 سنة عاطل، سابق اتهامه فى قضايا، يتخذ من مسكنه مكانا لإعادة تعبئة مخدر الحشيش عقب إضافة زيوت ومواد أخرى، لزيادة الحجم والكمية والاتجار به.

تم إعداد الأكمنة وضبطه أثناء تواجده بمسكنه وعثر بداخله على مواد مخدرة وأدوات تستخدم لتصنيع المخدرات وسلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12 مم، و4 طلقات من ذات العيار"، وكيلو جرام حشيش مصنوع من مسحوق الأقراص المخدرة من عقاقير "أبتريل، أموتريل، ترامادول، تامول" وزنت 100 جرام لكلا منها، بالإضافة إلى المواد المستخدمة فى التصنيع، و2 كليو جرام حنة، وكليو بردقوش، وكليو كمون، ونصف كليو تبغ، وشمع خام، وخليط من الزيوت ومكسبات رائحة.

كما تم العثور على مكبس يدوى خشبى، ومسطرة حديدية تستخدم كمعيار لقياس الكمية، وخلاط كهربائى يستخدم لخلط المكونات، وإناء ألمومنيوم، وميزان حساس، ومبلغ مالى 2000، وبمواجهته اعترف بخلط مخدر الحشيش بالزيوت ومواد أخرى لزيادة الكمية باستخدام باقى المضبوطات وإعادة تغليفها وترويجها على عملائه، وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاعأ والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.