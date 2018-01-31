القاهرة: 1451 لجنة بانتخابات الرئاسة.. وسيارات مؤمّنة لنقل صناديق الاقتراع

القاهرة: 1451 لجنة بانتخابات الرئاسة.. وسيارات مؤمّنة لنقل صناديق الاقتراعالأربعاء، 31 يناير 2018 03:08 م
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أكد اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، أن المحافظة أنهت استعداداتها للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال مارس المقبل، مشيرا إلى وجود 819 مركزا انتخابيا و44 لجنة عامة و1451 لجنة فرعية قابلة للتغيير.
وأضاف "الشيخ"، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، اليوم الأربعاء، أنه تم تشكيل لجنة عامة للانتخابات مقرها الديوان العام، بجانب لجان فرعية فى الأحياء، متابعا: "تم التنسيق مع قيادة المنطقة المركزية ومديرية أمن القاهرة لتأمين اللجان الانتخابية، وتوفير سيارات مؤمّنة لنقل أوراق الاقتراع، بالتنسيق مع مأمور القسم المختص".
وتابع سكرتير عام محافظة القاهرة، حديثه خلال الاجتماع بالقول: "تم تكليف رؤساء الأحياء برفع كل السيارات وصناديق القمامة حول مراكز الاقتراع، مع توفير أماكن جلوس وانتظار لكبار السن، وتوفير مبردات للمياه ومظلات فى كل اللجان"، مشيرا إلى أنه سيتم توفير مولد كهرباء أساسى وآخر احتياطى تحسبا للطوارئ.
إضافة تعليق
الرياضة المصرية اليوم .. مواجهتان قويتان فى ختام الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.. المصرى يلتقى طلائع الجيش.. إنبى يستضيف الزمالك فى بتروسبورت.. غلق باب القيد بالميركاتو الشتوى.. ومؤتمر صحفى للجنة البارالمبية
دفتر أحوال المواطن.. قارئة تشكو ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء فى الزاوية الحمراء .. ومناشدة للمسئولين بوقف الإسراف فى استخدام المياه بطريق القطامية.. وأهالى قرية نواج بالغربية يناشدون تصليح الأعمدة الكهربائية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة