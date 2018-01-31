"القابضة الغذائية": توفير اللحوم والدواجن والسلع الأساسية بأسعار تقل 20% عن السوق





كتب مدحت وهبة

تفقد الدكتور علاء فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عددً من المجمعات الاستهلاكية فى منطقة الويلي وحدائق القبة للاطمئنان على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، لافتًا إلى توافر كافة السلع الغذائية واللحوم والدواجن فى أكثر من 1200 مجمع استهلاكى على مستوى الجمهورية بأسعار تقل عن أسعار السوق من 15 % إلى 20 .%

وخلال جولته تفقد رئيس الشركة القابضة مجمع فاميلي ماركت فرع حدائق القبة، حيث تلاحظ تأخر صرف المقررات التموينية نتيحة تعطل ماكينة الصرف، وعلى الفور وجه فهمي رئيس شركة النيل للمجمعات باستبدالها وتوقيع الغرامة على شركة خدمات الكروت الذكية، وفقا للعقد المبرم مع وزارة التموين.

واستعرض "فهمى" خلال جولته أسعار الأرز التى تراوحت بين 6.50 قرش إلى 9 جنيهات تبعًا لنسبة الكسر ودرجة النقاوة، وتوافر اللحوم الطازجة بـ85 جنيهًا والمجمدة بـ60 جنيهًا للكيلو، وكذلك توافر الدواجن المجمدة بكميات كبيرة.

كما استعرض مدير المجمع الإقبال على زيت عباد الشمس تحيا مصر الذى يباع بـ20 جنيهًا، وزيت خليط كهرمانة الذى يباع بـ14 جنيهًا وتوافر السكر بـ 9.30 .

وتلاحظ خلال الجولة الإقبال على منتجات شركات قها من الصلصات والعصائر، ومنظفات شركة النيل للزيوت والصابون والمنظفات كما تفقد أماكن التخزين وثلاجات التبريد.

وفي ختام جولته وجه الدكتور علاء الدين فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بضرورة الإهتمام بالعرض الجيد للسلع الغذائية والمنتجات، وحسن معاملة الجمهور.