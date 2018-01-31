العليا للعشائر الفلسطينية تستنكر إدراج هنية على لائحة الإرهاب الأمريكية

كتب أحمد جمعة

استنكرت الهيئة العليا لشئون العشائر الفلسطينية إدراج رئيس المكتب السياسى لحركة "حماس" إسماعيل هنية على قائمة الإرهاب الأمريكية.

وأكد عاكف المصرى، المفوض العام للعلاقات الوطنية والعامة للهيئة، أن الإرهاب الحقيقى هو ممارسات الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى والذى أقام دولته العنصرية على بأراضى فلسطين، بعد أن ارتكب أبشع المجازر بحق الأطفال والنساء فى عدوانه المستمر على الشعب الفلسطينى.

وأضاف المصرى أن المقاومة ضد المحتل ليست إرهابا بل إنها واجب وطنى كفلته كل القوانين والشرائع الدولية والديانات السماوية.

واعتبر المصرى أن هذا القرار الأمريكى وما سبقه من قرارات مجحفة وظالمة بحق شعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة يأتى فى سياق الضغط على الشعب الفلسطينى لتمرير مخططات خبيثة تهدف إلى تصفية القضية الوطنية ومشروعنا الوطنى ويكشف الوجه الحقيقى للولايات المتحدة الأمريكية وانحيازها الواضح للعدو الصهيونى.

وعبر المصرى أن الإسراع فى عجلة المصالحة الوطنية وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، ووحدة الشعب الفلسطينى هو الرد الأمثل على العدو الإسرائيلى والإدارة الأمريكية.