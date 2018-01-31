العراق: المالكى والعبادى تحت خيمة "الدعوة" ولا يوجد انفصال عن الحزب

العراق: المالكى والعبادى تحت خيمة "الدعوة" ولا يوجد انفصال عن الحزبالأربعاء، 31 يناير 2018 05:38 م
حيدر العبادى رئيس الوزرء العراقى
أ ش أ
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أكد ائتلاف دولة القانون فى العراق، اليوم الأربعاء، ان زعيمه نورى المالكى ورئيس الوزراء الحالى حيدر العبادى ما زالا تحت خيمة حزب الدعوة، ولم ينفلا عن الحزب اطلاقا.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن القيادى فى الائتلاف حيدر المولى قوله إن "المالكى والعبادى تحت خيمة حزب الدعوة ولا يوجد انفصال عن الحزب"، مؤكدا أنه "لا يوجد أى خلاف بين المالكى والعبادى، وإنما هناك اختلاف فى وجهات النظر، وهذه شيء طبيعى فلكل شخصية تفكيرها السياسى الخاص".
وأضاف المولى أن "التحالفات الانتخابية فى هذه المرحلة يتخللها انقسامات عكس التحالفات فى السابق، ونحن الى هذه اللحظة نشهد خروج بعض الاحزاب من تحالفات، والايام المقبلة ايضا ستشهد خروج بعض القوى من تحالفات انتخابية معينة".
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