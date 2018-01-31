video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 31 يناير 2018 08:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق: المالكى والعبادى تحت خيمة "الدعوة" ولا يوجد انفصال عن الحزب

الأربعاء، 31 يناير 2018 05:38 م
العراق: المالكى والعبادى تحت خيمة "الدعوة" ولا يوجد انفصال عن الحزب حيدر العبادى رئيس الوزرء العراقى


أ ش أ
إضافة تعليق

أكد ائتلاف دولة القانون فى العراق، اليوم الأربعاء، ان زعيمه نورى المالكى ورئيس الوزراء الحالى حيدر العبادى ما زالا تحت خيمة حزب الدعوة، ولم ينفلا عن الحزب اطلاقا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن القيادى فى الائتلاف حيدر المولى قوله إن "المالكى والعبادى تحت خيمة حزب الدعوة ولا يوجد انفصال عن الحزب"، مؤكدا أنه "لا يوجد أى خلاف بين المالكى والعبادى، وإنما هناك اختلاف فى وجهات النظر، وهذه شيء طبيعى فلكل شخصية تفكيرها السياسى الخاص".


وأضاف المولى أن "التحالفات الانتخابية فى هذه المرحلة يتخللها انقسامات عكس التحالفات فى السابق، ونحن الى هذه اللحظة نشهد خروج بعض الاحزاب من تحالفات، والايام المقبلة ايضا ستشهد خروج بعض القوى من تحالفات انتخابية معينة".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قيادة عمليات العراق لـ"اليوم السابع": أجهزة الاستخبارات تبحث عن "البغدادى"

وزير داخلية العراق يبحث مع ممثل الأمم المتحدة تسهيل عمل المنظمات فى بغداد

محلب يبحث مع وزيرة الإسكان العراقية جهود إعادة الإعمار فى العراق

العراق تتطلع لتعزيز التعاون مع مصر ومشاركتها فى مؤتمر إعادة الإعمار

مسؤول كويتى: ألف شركة ورجل أعمال يشاركون فى مؤتمر إعادة إعمار العراق

حيدر العبادى

العراق

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم



لا تفوتك
السيسى:"إللى عايز يخرب مصر لازم يخلص منى أنا الأول لأنى مش هسمح بكده" (صور)

السيسى:"إللى عايز يخرب مصر لازم يخلص منى أنا الأول لأنى مش هسمح بكده" (صور)

الجريدة الرسمية تنشر إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة مرشحى الرئاسة

الجريدة الرسمية تنشر إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة مرشحى الرئاسة

مصر فى عز الـ"ظهر".. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال ببدء الإنتاج الرسمى لحقل ظهر للغاز الطبيعى.. المشروع يعادل 135% من احتياطى مصر من الزيت الخام.. والضخ يبدأ بـ350 مليون قدم مكعب تزيد إلى 1.7 مليار قبل نهاية 2018

مصر فى عز الـ"ظهر".. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال ببدء الإنتاج الرسمى لحقل ظهر للغاز الطبيعى.. المشروع يعادل 135% من احتياطى مصر من الزيت الخام.. والضخ يبدأ بـ350 مليون قدم مكعب تزيد إلى 1.7 مليار قبل نهاية 2018

الرياضة المصرية اليوم .. مواجهتان قويتان فى ختام الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.. المصرى يلتقى طلائع الجيش.. إنبى يستضيف الزمالك فى بتروسبورت.. غلق باب القيد بالميركاتو الشتوى.. ومؤتمر صحفى للجنة البارالمبية

الرياضة المصرية اليوم .. مواجهتان قويتان فى ختام الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.. المصرى يلتقى طلائع الجيش.. إنبى يستضيف الزمالك فى بتروسبورت.. غلق باب القيد بالميركاتو الشتوى.. ومؤتمر صحفى للجنة البارالمبية

الكابيتانو يعود للقلعة الحمراء بعد غياب "173" يوماً

الكابيتانو يعود للقلعة الحمراء بعد غياب "173" يوماً

طنطا يرد على الزمالك: مصطفى محمد مستمر مع الفريق لنهاية الموسم

طنطا يرد على الزمالك: مصطفى محمد مستمر مع الفريق لنهاية الموسم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة