video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 31 يناير 2018 08:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين: المسافة بين المسارات الجوية فوق مضيق تايوان أكبر من المعايير الدولية

الأربعاء، 31 يناير 2018 05:03 م
الصين: المسافة بين المسارات الجوية فوق مضيق تايوان أكبر من المعايير الدولية طائرة ركاب - أرشيفية


رويترز
إضافة تعليق

رفضت الصين، اعتراضات تايوان فى إطار خلاف يزداد عمقا بشأن فتح مسارات جوية جديدة فوق مضيق تايوان، قائلة، اليوم الأربعاء، إن المسافة بين المسارات أكبر مما تتطلبه المعايير الدولية.

وفتحت الصين، هذا الشهر، عدة مسارات جوية جديدة منها مسار متجه شمالا فوق مضيق تايوان، الذى يفصل الصين عن الجزيرة، فيما تقول تايوان، إن ذلك تم دون موافقتها فى مخالفة لما تقول حكومة تايبه الديمقراطية، إنه اتفاق أبرم عام 2015 ينص على التشاور معها قبل فتح مثل هذه المسارات، وردا على ذلك أوقفت تايوان المتمتعة بالحكم الذاتى الموافقة على طلبات روتينية لشركتى طيران تشاينا إيسترن وشيامين إيرلاينز لزيادة رحلات الطيران فى مطلع السنة القمرية لأن الشركتين استخدمتا المسارات الجوية محل الخلاف.

وأبدت تايوان قلقها من أن المسارات الجديدة قريبة للغاية من المسارات القائمة التى تصلها بمطارات مجموعتى جزر تسيطر عليهما قرب الصين هما كينمن الواقعة قبالة مدينة شيامن الصينية وأرخبيل ماتسو الواقع قرب فوتشو، فيما قال ما شياو قوانج، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان فى الصين، إن المسافة الفاصلة بين المسارات لا تقل عن 23 كيلومترا، وأضاف "هذه المسافة الفاصلة تتجاوز بكثير معايير الفصل بين المسارات التى وضعتها المنظمة الدولية للطيران المدنى".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حاملة طائرات صينية تدخل مضيق تايوان وسط توترات بين البلدين

تايوان تصف مسارات طيران صينية جديدة فى مضيق تايوان بـ"غير المسئولة"

تايوان: افتتاح خطوط طيران صينية فوق مضيق تايوان يعد تهديدا للأمن القومى

رئيسة تايوان: إقامة علاقات بين الصين وبنما تؤثر على استقرار مضيق تايوان

الصين: حاملة طائرات لياونينج غادرت مضيق تايوان

اخبار عالمية

مضيق تايوان

الخطوط الجوية الصينية

الاجواء الاقليمية التايوانية

تايوان

اخبار العالم

اخبار تايوان



لا تفوتك
السيسى:"إللى عايز يخرب مصر لازم يخلص منى أنا الأول لأنى مش هسمح بكده" (صور)

السيسى:"إللى عايز يخرب مصر لازم يخلص منى أنا الأول لأنى مش هسمح بكده" (صور)

الجريدة الرسمية تنشر إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة مرشحى الرئاسة

الجريدة الرسمية تنشر إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة مرشحى الرئاسة

مصر فى عز الـ"ظهر".. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال ببدء الإنتاج الرسمى لحقل ظهر للغاز الطبيعى.. المشروع يعادل 135% من احتياطى مصر من الزيت الخام.. والضخ يبدأ بـ350 مليون قدم مكعب تزيد إلى 1.7 مليار قبل نهاية 2018

مصر فى عز الـ"ظهر".. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال ببدء الإنتاج الرسمى لحقل ظهر للغاز الطبيعى.. المشروع يعادل 135% من احتياطى مصر من الزيت الخام.. والضخ يبدأ بـ350 مليون قدم مكعب تزيد إلى 1.7 مليار قبل نهاية 2018

الرياضة المصرية اليوم .. مواجهتان قويتان فى ختام الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.. المصرى يلتقى طلائع الجيش.. إنبى يستضيف الزمالك فى بتروسبورت.. غلق باب القيد بالميركاتو الشتوى.. ومؤتمر صحفى للجنة البارالمبية

الرياضة المصرية اليوم .. مواجهتان قويتان فى ختام الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.. المصرى يلتقى طلائع الجيش.. إنبى يستضيف الزمالك فى بتروسبورت.. غلق باب القيد بالميركاتو الشتوى.. ومؤتمر صحفى للجنة البارالمبية

الكابيتانو يعود للقلعة الحمراء بعد غياب "173" يوماً

الكابيتانو يعود للقلعة الحمراء بعد غياب "173" يوماً

طنطا يرد على الزمالك: مصطفى محمد مستمر مع الفريق لنهاية الموسم

طنطا يرد على الزمالك: مصطفى محمد مستمر مع الفريق لنهاية الموسم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة