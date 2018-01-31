الصين: المسافة بين المسارات الجوية فوق مضيق تايوان أكبر من المعايير الدولية





رويترز

رفضت الصين، اعتراضات تايوان فى إطار خلاف يزداد عمقا بشأن فتح مسارات جوية جديدة فوق مضيق تايوان، قائلة، اليوم الأربعاء، إن المسافة بين المسارات أكبر مما تتطلبه المعايير الدولية.

وفتحت الصين، هذا الشهر، عدة مسارات جوية جديدة منها مسار متجه شمالا فوق مضيق تايوان، الذى يفصل الصين عن الجزيرة، فيما تقول تايوان، إن ذلك تم دون موافقتها فى مخالفة لما تقول حكومة تايبه الديمقراطية، إنه اتفاق أبرم عام 2015 ينص على التشاور معها قبل فتح مثل هذه المسارات، وردا على ذلك أوقفت تايوان المتمتعة بالحكم الذاتى الموافقة على طلبات روتينية لشركتى طيران تشاينا إيسترن وشيامين إيرلاينز لزيادة رحلات الطيران فى مطلع السنة القمرية لأن الشركتين استخدمتا المسارات الجوية محل الخلاف.

وأبدت تايوان قلقها من أن المسارات الجديدة قريبة للغاية من المسارات القائمة التى تصلها بمطارات مجموعتى جزر تسيطر عليهما قرب الصين هما كينمن الواقعة قبالة مدينة شيامن الصينية وأرخبيل ماتسو الواقع قرب فوتشو، فيما قال ما شياو قوانج، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان فى الصين، إن المسافة الفاصلة بين المسارات لا تقل عن 23 كيلومترا، وأضاف "هذه المسافة الفاصلة تتجاوز بكثير معايير الفصل بين المسارات التى وضعتها المنظمة الدولية للطيران المدنى".