"الصناعات النسيجية" تشارك فى 3 معارض دولية بتركيا أبريل المقبل





كتبت: دانه الحديدى

تشارك غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، خلال الفترة من 14 إلى 17 ابريل المقبل، فى 3 معارض دولية تقام بمدينة اسطنبول بتركيا، وهى معارض "Istanbul Yarn Fair 2018" و"ITM 2018 "، و"Hightex 2018 7th".

وتعد تلك المعارض أكبر ملتقى لبلاد الأوراسيا، والمتخصصة فى آلات الغزل وتحضير الغزول والقطن والالياف، وجميع أنواع ماكينات النسيج والسجاد والتطريز والتريكو، وآلات الطباعة الرقمية والصباغة والمواد الكيماوية للصباغة، وماكينات التبييض والتنظيف والكى والطى ومعدات المختبر وأنظمة مراقبة الجودة، ونظم اتمتة وآلات مساعدة وقطع الغيار والإكسسوار والخيوط بأنواعها والتكنولوجيا المستخدمة فى المنسوجات التقليدية والمركبة والالياف.