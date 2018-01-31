الصرف الصحى بالقاهرة: إنشاء 375 بالوعة جديدة لمواجهة مياه الأمطار

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس منصور بدوى رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحى، أنه تم تنفيذ 375 بالوعة مطر جديدة ورفع كفاءة 27 محطة نفق أمطار وتطهير 21 ألف بالوعة أمطار، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل 172 موقعًا جديدًا، مطالبًا بمراعاة ميول الأسفلت عند الرصف وكشف البالوعات القائمة وتطهيرها.

وأضاف رئيس الشركة، خلال المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، أنه تم إنشاء مصنعين لعمل أغطية البالوعات الخرسانية لحل أزمة نقص أغطية البالوعات بالأحياء وتوفير أغطية بديلة للأغطية التى تسرق أو تتلف.

وخلال الاجتماع كرمت شركتا الصرف الصحى ومياه الشرب رئيسيى حيى منشأة ناصر والسلام أول ومنحتاهما شهادتى تقدير لجهودهما فى تذليل العقبات أمام عمل الشركتين فى الحيين.

من جانبه، شدد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالاسترشاد بتجربة حيى منشأة ناصر والمعادى فى توفير المياه ومنع استخدام المياه فى رش الشوارع وغسل السيارات، لافتًا إلى أن هذا الأمر سيوفر حوالى مليون متر مكعب من المياه فى اليوم ويساعد فى الحفاظ على طبقة الأسفلت مطالبًا رؤساء بتحرير محاضر بيئة للعقارات المخالفة.

ونوه محافظ القاهرة، إلى أنه تم تخصيص ما يقارب النصف مليار جنيه لإعادة رصف وإصلاح التالف من أرصفة العاصمة.