الصحة: تدريب 600 "مثقف صحى" بمشروع شركاء دعم الاتصال الصحى





كتب وليد عبد السلام

عقدت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الإدارة المركزية للإعلام الصحى والسكانى، مساء امس حفلاً ختاميا لمشروع " شركاء دعم الاتصال الصحي في مصر" وذلك بالتعاون مع مركز برامج الاتصال بجامعة جونز هوبكنز بامريكا، وبدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

حضر الاحتفال ممثلون من مختلف قطاعات وزارة الصحة والسكان، وممثلون من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بجانب العاملين بالمشروع.

وأوضحت الدكتورة صفاء مراد، وكيل الوزارة ممثل العلاقات الخارجية الصحية، أنه تم تدريب 600 من القائمين على التثقيف الصحي بجميع محافظات الجمهورية على الريادة في مجال الإتصال الصحي والسكاني، لافتة الى أنه تم وضع دليلاً ارشادياً يحتوي على 57 موضوع صحي مختلف.

وأضافت أنه تم وضع مناهج تعلم لمرحلة ماقبل تقديم خدمة التثقيف الصحي مكونة من 14 مادة لشعبة الثقافة الصحية المستحدثة بالمعاهد الفنية الصحية لمدة عامين دراسيين، كما تم تصميم وطباعة 6الاف نسخة كدليل مرجعي للمثقف الصحي، مشيرة الى أنه تم تصميم موقع اليكتروني متخصص في الثقافة الصحية والسكانية يحتوى على 2000 مجلد متخصص في التواصل الصحى بجانب خدمات متخصصة يوفرها الموقع للعاملين في مجال الثقافة الصحية السكانية إضافة الى تصميم نظام مميكن للمتابعة يربط الادارات والمديريات الصحية مع الادارة المركزية للإعلام الصحي والسكاني.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، الى أنه تم اجراء 55 فعالية للمشروع ما بين مؤتمر واجتماع ورشة عمل لبناء قدرات كادر من المدربين، ودراسة وتقييم القدرات المؤسسية لأنشطة التثقيف الصحي والسكاني، وإعداد خطة لمتابعة وتقييم انشطة الاتصال الصحي والسكاني، وتصميم وتكوين معلومات ورسائل صحية وسكانية للجمهور.

ولفت الى أنه تم تنفيذ حملات لمكافحة الفيرس الكبدي "سي" من خلال المشروع في مصر بالشراكة مع جامعتي عين شمس والمنيا حيث تم اطلاق الفاعليات من خلال عقد الندوات والتثقيف الصحي وطباعة الكتيبات وملصقات الدعاية، بالاضافة الى حملات الفيس بوك وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي والالكتروني.

جدير بالذكر أن المشروع بدأ منذ 3 سنوات، وتم تنفيذه فى 34 دولة على مستوى العالم .