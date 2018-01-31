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الشهر العقارى بجنوب سيناء: 13.156 ألف توكيل للمرشحين للرئاسة بالمحافظة

الأربعاء، 31 يناير 2018 02:00 ص
الشهر العقارى بجنوب سيناء: 13.156 ألف توكيل للمرشحين للرئاسة بالمحافظة الشهر العقارى


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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قال عبد الباسط شلبى وكيل الشهر العقارى بجنوب سيناء فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه تم تحرير 13 ألفا و156 نموذجا للمرشحين للرئاسة بمكتب الشهر العقارى بجنوب سيناء تأييد ترشح للرئاسة حتى نهاية غلق الباب، مشيرا أن مدن طور سيناء ورأس سدر ونوبيع تصدروا المشهد.

وأضاف شلبى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حصل على 12 ألفا و448 نموذج الترشح للرئاسة، وحصل كل من خالد على وسامى عنان وأحمد شفيق على ألف و708 نماذج، مشيرا أن جميع مكاتب الشهر العقارى كانت تعمل بكاملة طاقتها وبجهد مضاعف للتسهيل على المواطنين تحرير نماذج تأييد المرشحين للرئاسة حتى غلق الباب  الاثنين.


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