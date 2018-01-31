السجن من 5 لـ15 سنة لـ10 متهمين بخطف رجل أعمال بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشارين على عرفان عبدالوهاب، وجاب اللة جاب الله عوض الله رئيسا المحكمة، وعضوية المستشارين مدحت عبدالكريم عبدالعزيز وأحمد عبدالمنعم صبرى، بأمانة سر أحمد عبداللطيف العركى، ومحمد صلاح العجوز، بالسجن من 5 سنوات حتى 15 سنة لـ10 متهمين بخطف رجل أعمال من مزرعته بدائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية فى الجناية رقم 9923 لسنة 2016 جنايات مركز القنطرة غرب والمقيدة 2515 لسنة 2016 جنايات كلى الإسماعيلية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ليلة 14/10/2016 عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من من مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ إلى مباحث مركز القنطرة غرب من المواطن "ضياء ياسين" يفيد بخطف والده "ياسين .م. إ" 55 سنة، رجل أعمال ومقيم بالشرقية من داخل مزرعته بأبوطفيلة دائرة مركز القنطرة غرب.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض واقعة الخطف والقبض على مرتكبى الجريمة واستعادة المخطوف وتقديم المتهمين للنيابة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين لفريق البحث أن مجهولين يستقلون سيارة بدون لوحات ماركة "جيب"، وبحوزتهم أسلحة نارية، خطفوا المجنى عليه من داخل مزرعته، وأن أهل رجل الأعمال المختطف استقبلوا مكالمة هاتفية يطلب فيها الخاطفون مبلغ 2 مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه.

ونجح فريق البحث فى تحرير المخطوف بعد تضييق الخناق على خاطفيه، وتمكنوا من تحريره دون أن يدفع أى مبالغ نظير إطلاق سراحه، كما توصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "إسماعيل . ع . ع" 24 سنة موظف ومقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، و"سلامة.م.س"هارب، و"إسلام . م . س" 25 سنة عاطل، و"مدحت . ع . م" 17 سنة عاطل، و"محمد . ع . م" 25 سنة عاطل، و"السيد . ص . ع" 30 سنة عاطل، و"محمد.ال.م" هارب، و"يوسف.ص.ع" 18 سنة عاطل هارب، و"بدر . ع . م" 21 سنة عاطل، و"أمانى . م . ع" 21 سنة .

وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن الشرقية من ضبط المتهمين وبحيازة أحدهم (بندقية آلية عيار 7,62×51 مم وبخزينتها 15 طلقة نارية من ذات العيار، ومركبة توك توك، والسيارة المستخدمة فى الواقعة)، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة وأنهم قاموا بإطلاق سراح المجنى عليه نظرا للملاحقات الأمنية الشديدة لهم واكتشاف أمرهم، فتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة التى قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

وأحالهم المستشار إسلام حمزة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، إلى محكمة الجنايات التى قررت معاقبة المتهمين الأول والثانى والثالث والخامس بالسجن 15 عاما، ومعاقبة المتهمين الرابع والسابع والثامن بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة المتهمين السادس والتاسع والعاشر بالسجن 5 سنوات.