video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 فبراير 2018 08:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السبسي: نحترم حق التظاهر دون أعمال شغب.. ونعيش تجربة ديمقراطية منذ 3 سنوات

الأربعاء، 31 يناير 2018 09:31 م
السبسي: نحترم حق التظاهر دون أعمال شغب.. ونعيش تجربة ديمقراطية منذ 3 سنوات الباجي السبسي رئيس تونس


كتب كريم كشك
إضافة تعليق

قال الباجي السبسي، رئيس تونس، أن الديمقراطية فى تونس ليست وليدة قرون ولكننا نعيشها منذ ثلاث سنوات فقط، وأنه يجب علينا كدولة الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب التونسى التى حصل عليها دون المساس بأمن واستقرار تونس.
 
 
وأضاف السبسي،  خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، أننا نملك صحافة حرة جدًا، وحرية الرأى والتعبير مكفولة للجميع ولكن دون أعمال شغب وتخريب بالدول، مؤكدًا أن يجب ملاحقة كل من يحاول إسقاط تونس عن طريق أعمال شغب وتخريب فى صورة تظاهرات، مع احترامنا الكامل لحقوق الشعب التونسى.
 
وأشار إلى أنه يجب علينا الحفاظ على مكتسباتنا مع تطبيق القانون على الجميع دون تفرقة.

إضافة تعليق

السيبسي

ماكرون

تونس

فرنسا



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب: «السيسى» حين يقول: «أنا مش سياسى»!

خالد صلاح يكتب: «السيسى» حين يقول: «أنا مش سياسى»!

"التعليم" تسلم المدارس 600 ألف استمارة ورقية لطلاب الثانوية العامة

"التعليم" تسلم المدارس 600 ألف استمارة ورقية لطلاب الثانوية العامة

رغم الإغراءات القطرية.. الكونجرس الأمريكى يواجه "تميم".. مسئولون أمريكيون يطالبون الدوحة بوقف تمويل الإرهاب.. والدوحة تقدم عرض توسيع مساحة القاعدة الأمريكية لديها وإنشاء مدينة للجنود وتحمل تكاليفها

رغم الإغراءات القطرية.. الكونجرس الأمريكى يواجه "تميم".. مسئولون أمريكيون يطالبون الدوحة بوقف تمويل الإرهاب.. والدوحة تقدم عرض توسيع مساحة القاعدة الأمريكية لديها وإنشاء مدينة للجنود وتحمل تكاليفها

الزمالك يخسر النقطة 30 بعد 21 جولة بالدورى.. الأبيض يتعادل سلبيا مع إنبى بالظهور الخامس لإيهاب جلال.. نزيف مستمر للنقاط.. غضب الجماهير البيضاء.. كاسونجو يهدر هدفين.. اختفاء عنتر صفقة الشتاء..وبوكو لم يقدم جديدا

الزمالك يخسر النقطة 30 بعد 21 جولة بالدورى.. الأبيض يتعادل سلبيا مع إنبى بالظهور الخامس لإيهاب جلال.. نزيف مستمر للنقاط.. غضب الجماهير البيضاء.. كاسونجو يهدر هدفين.. اختفاء عنتر صفقة الشتاء..وبوكو لم يقدم جديدا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

التحالف العربى: السعودية والإمارات مع اليمن حتى تحرير أراضيه بالكامل

التحالف العربى: السعودية والإمارات مع اليمن حتى تحرير أراضيه بالكامل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة