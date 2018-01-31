السبسي: نحترم حق التظاهر دون أعمال شغب.. ونعيش تجربة ديمقراطية منذ 3 سنوات





كتب كريم كشك

قال الباجي السبسي، رئيس تونس، أن الديمقراطية فى تونس ليست وليدة قرون ولكننا نعيشها منذ ثلاث سنوات فقط، وأنه يجب علينا كدولة الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب التونسى التى حصل عليها دون المساس بأمن واستقرار تونس.

وأضاف السبسي، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، أننا نملك صحافة حرة جدًا، وحرية الرأى والتعبير مكفولة للجميع ولكن دون أعمال شغب وتخريب بالدول، مؤكدًا أن يجب ملاحقة كل من يحاول إسقاط تونس عن طريق أعمال شغب وتخريب فى صورة تظاهرات، مع احترامنا الكامل لحقوق الشعب التونسى.

وأشار إلى أنه يجب علينا الحفاظ على مكتسباتنا مع تطبيق القانون على الجميع دون تفرقة.