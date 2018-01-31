"الزراعة" تنهى إجراءات إعداد تصدير 8 خيول مصرية للاتحاد الأوروبى





كتب عز النوبى

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من إجراءات إعداد تصدير 8 خيول مصرية لدول الاتحاد الأوربى خلال أيام ، وذلك بعد إعداد الخيول المصدرة لدول الاتحاد الأوروبى من قبل المحجر البيطرى التابع لإدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة، والتى تشمل مدة حجرها بيطريا قبل تصديرها إلى الخارج 90 يوما للتأكد من خلوها من الأمراض التى تمنع التصدير إلى الخارج.

فيما أكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، الذى حصل لـ"اليوم السابع"، على نسخه منه أنه منذ فتح باب تصدير الخيول المصرية إلى دول الاتحاد الأوربى بعد حظر دام 7 سنوات تم تصدير 13 خيل منذ أغطسس 2017 وحتى الآن وجارى تصدير 8 خيول بعد انتهاء الإجراءات، موضحا أن إجرءات تنظيم تصدير الخيول العربية المصرية الجديدة التى يتم تطبيقها حاليا يحولها إلى أكبر منطقة للاستثمار الخيول العربية الأصيلة فى ظل الطلب العالمى عليها، خاصة بعد قرار الاتحاد الأوروبى بالسماح لمصر باستئناف تصدير الخيول وفقا للضوابط التى اعتمدتها مصر.

يأتى ذلك بعد أن أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ،دليل الإجراءات المنظمة لعملية تصدير الخيول من مصر وفقا للقرار الوزارى رقم 888 لسنة 2016، والتى تضمنت إستصدار الموافقة التصديرى وإجراءات العمل داخل المحجر المعتمدة وإجراءات العمل يوم السفر.

واوضح الدليل،أن إستصدار الموافقة التصديرية يشمل التقدم بطلب الموافقة على تصدير خيول مسجلة، واستمارة مطابقة المنشأة للضوابط من خلال نموذج معاينة المنشأة المراد التصدير منها، وأن يرفق بالطلب إقرار من صحاب المنشأة بفيد بخلو الخيول من الامراض التى تمنع تصدير الخيول إلى الخارج..

كما تشمل الاجراءات فحص ومناظرة الخيول المعدة للتصدير وسحب العينات اللازمة وإجراء الفحوصات العملية المطلوبة وفقا للقواعد المنظمة لذلك على أن يتم تحليل العينات على نفقة صاحب الخيول، ومتابعة الحالة الصحية للخيول يوميا داخل المنشأة أو المزرعة وإصدار شهادة صحية أولية للسماح للخيول بدخول المحجر المعتمد بعد المعاينة عند انتهاء فترة العزل.

كما تشمل إجراءات العمل داخل المحجر المعتمد إجراء الفحص الظاهرى للخيول عند خول المحجر وتسجيل الخيول عند دخولها المحجر بسجل خاص، ويتم يعدها سحب عينات وإرسالها لمعهد بحوث صحة الحيوان، مع إجراء متابعة يومية للحاصلة الصحية للخيول داخل المحجر المعتمد وسحب عينات من الخيول أثناء فترة الحجر طبقا للاشتراطات المطلوبة ويتم تحليل العينات على نفقة صاحب الخيول.

وفيما يتعلق بإجراءات العمل يوم السفر إلى الخارج، أن يقوم الطبيب البيطرى الرسمى بإصدار الشهادة الصحية النهائية فى اليوم المحدد لسفر الخيول، ويتم نقل الخيول إلى مطار القاهرة بالعربة المخصصة لذلك بعد الإفراج عنها مصحوبة بجواز سفر الخيول والشهادة الصحية النهائية وبوليصة التأمين.

وكشف تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة أن إجمالى عدد الخيول العربية فى مصر يبلغ 10 آلاف و 241 رأس من الخيول العربية،بالإضافة إلى 980 الفا و 149 رأس من الفصيلة الخيلية منها 845 ألفا و 882 راس من الحمير، و 36 الفا و 274 من البغال، و 97 ألفا و 993 من الخيول البلدي.