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الداخلية تضبط 5 آلاف واقعة سرقة تيار كهربائى على مستوى الجمهورية فى أسبوع

الأربعاء، 31 يناير 2018 02:50 م
الداخلية تضبط 5 آلاف واقعة سرقة تيار كهربائى على مستوى الجمهورية فى أسبوع حملة أمنية


كتب محمود عبد الراضى
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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط ( 5418 ) قضية سرقة تيار كهربائى، و(13) مخالفة شروط التعاقد.

وفى مجال ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائى للمبانى المخالفة المقامة على الأراضى الزراعية، تم ضبط (1089) قضية سرقة تيار كهربائى، وفى مجال ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائى للمقاهى والكافيهات غير المرخصة، تم ضبط (95) قضية سرقة تيار كهربائى.

ونجحت شرطة الكهرباء فى مجال ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائى للعقارات وحالات التعدى على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالى والمنخفض فى ضبط (253) قضية سرقة تيار كهربائى، وفى مجال التحصيل تم تحصيل (10911) جنيه غرامة قضايا سرقات تيار كهربائى، وتحصيل (14) مخالفة شروط التعاقد، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (657) جنحة حبس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.

 


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