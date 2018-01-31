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الخارجية الروسية تبرز وثيقة معنونة للمشاركين فى مؤتمر سوتشى بشأن سوريا

الأربعاء، 31 يناير 2018 04:44 ص
الخارجية الروسية تبرز وثيقة معنونة للمشاركين فى مؤتمر سوتشى بشأن سوريا وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف


(أ ش أ)
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أبرزت وزارة الخارجية الروسية وثيقة معنونة تحت عنوان "رسالة مشاركى مؤتمر الحوار الوطنى السوري" الذى اختتم أعماله فى مدينة سوتشى.

وقال المشاركون فى رسالتهم ، طبقا لقناة (روسيا اليوم) الليلة ، "إننا نعبر عن رغبتنا المشتركة فى إنهاء الصراع المتواصل فى أقرب وقت ، إننا جميعا عانينا بما فيه الكفاية من العنف وسفك الدماء والإرهاب والدمار حيث دمرت خلال الحرب آلاف البيوت والمدارس والمسشفيات والمصانع والمعامل وألحق الضرر الجسيم بالطرق ومحطات توليد الكهرباء والصرف الصحى والمواقع الأثرية ذات الأهمية التاريخية والدينية".

وأكدت الرسالة أن المشاركين يتشاطرون هدفا واحدا يتمثل فى إعادة السلم والرخاء للوطن والتعايش بسلام بعيدا عن العنف والإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، فيما دعت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمجتمع الدولى أجمع إلى المساهمة فى تغليب آثار الحرب وإعادة إعمار سوريا، كما حثت جميع أصدقاء سوريا على مساعدتها فى استرداد مكانتها كعضو فعال بين بلدان المجتمع الدولي.

وكان المشاركون فى مؤتمر الحوار السورى فى سوتشى قد اتفقوا على تأليف لجنة دستورية من الحكومة والمعارضة بغرض صياغة إصلاح دستوري، بحسب البيان الختامي.


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مؤتمر سوتشى

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