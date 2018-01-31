video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 31 يناير 2018 07:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش الموريتانى يتهم زورقا سنغاليا باستفزاز خفر السواحل

الأربعاء، 31 يناير 2018 06:30 ص
الجيش الموريتانى يتهم زورقا سنغاليا باستفزاز خفر السواحل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز


(أ ش أ)
إضافة تعليق

قال الجيش الموريتانى فى أول تعليق رسمى على مقتل صياد سنغالى على يد البحرية الموريتانية بأن زورق الصيد السنغالى استفز دورية خفر السواحل الموريتانية.

وقالت الأركان العامة للجيوش، فى بيان رسمى بثه التلفزيون الموريتانى الليلة، إن الحادث وقع أثناء مهمة لرقابة الصيد، مشيرا إلى أن دورية من خفر السواحل اعترضت زورقا سنغاليا فى وضعية صيد غير مرخص.

وأضاف البيان: "بدل الانصياع لأوامر الطاقم المتكررة بالتوقف، عمد الزورق إلى محاولة الارتطام بالدورية للإضرار بهيكل الطواف.. وأمام هذه الوضعية الخطيرة ولإجبار الزورق على التوقف، قامت الدورية بإطلاق النار على محرك المركب لتعطيله وعند توقفه تبين وجود جريح بين راكبيه التسعة فارق الحياة بعد ذلك بفترة".

وأكد الجيش الموريتانى أنه لولا تمادى طاقم الزورق واستفزازه لما وقع هذا الحادث المؤسف والذى تسبب فى فقدان إنسان، وفق نص البيان.

واستحضر الجيش الموريتانى العمليات التى تم تنفيذها خلال العام المنصرم، وقال إنه تم تنفيذ أكثر من 62 عملية اعتراض مكنت من توقيف 108 زوارق و930 صيادا من غير أن تحدث أية أضرار أوتسجل أية حالة وفاة.

وخلص البيان العسكرى الموريتانى إلى أن الاستفادة من الثروة البحرية خاضعة لقوانين ونظم تكلف وحدات البحرية وخفر السواحل بالسهر على تنفيذها مستخدمة فى سبيل ذلك كل الوسائل المتوفرة لديها.

كان صياد سنغالى قتل إثر إطلاق نار من طرف قوات خفر السواحل الموريتانية، عندما قام زورق سنغالى بدخول المياه الإقليمية الموريتانية من دون ترخيص.

وتسبب مقتل الصياد فى مظاهرات غاضبة قادها الصيادون فى مدينة سينلوى (شمالى السنغال) على الحدود مع موريتانيا، واستهدف المحتجون الغاضبون محلات لتجار موريتانيين، قبل أن تتدخل الشرطة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

موريتانيا: الانتخابات التشريعية والمحلية ستنظم فى موعدها هذا العام

الجيش الموريتانى

زورق

السنغال

خفر السواحل



لا تفوتك
هؤلاء يحق لهم الطعن على مرشحى رئاسة الجمهورية.. تعرف عليهم

هؤلاء يحق لهم الطعن على مرشحى رئاسة الجمهورية.. تعرف عليهم

ترامب فى خطاب "الاتحاد": نظام ضريبى جديد يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل

ترامب فى خطاب "الاتحاد": نظام ضريبى جديد يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل

ننشر تفاصيل 5 ساعات من التحقيقات مع محافظ المنوفية المتهم بالرشوة.. النيابة واجهته بالتسجيلات وتعرض المكالمات على خبراء التليفزيون لفحصها.. متهمون يعترفون بتقديم الرشوة.. وقاضى المعارضات يجدد حبسه 15 يومًا

ننشر تفاصيل 5 ساعات من التحقيقات مع محافظ المنوفية المتهم بالرشوة.. النيابة واجهته بالتسجيلات وتعرض المكالمات على خبراء التليفزيون لفحصها.. متهمون يعترفون بتقديم الرشوة.. وقاضى المعارضات يجدد حبسه 15 يومًا

"3 دقات" حلقة جديدة فى مسلسل "أغانى عربية يقتبسها العالم".. فنانون عالميون يبدون هوسهم بالفن المصرى.. عمرو دياب أكثر من تم اقتباس أعماله.. "الليلة دوب" تحولت لليونانية.. والبداية كانت بفريد الأطرش وسعاد حسنى

"3 دقات" حلقة جديدة فى مسلسل "أغانى عربية يقتبسها العالم".. فنانون عالميون يبدون هوسهم بالفن المصرى.. عمرو دياب أكثر من تم اقتباس أعماله.. "الليلة دوب" تحولت لليونانية.. والبداية كانت بفريد الأطرش وسعاد حسنى

"Dell" تفكر فى بيع نفسها لإحدى الشركات المملوكة لها

"Dell" تفكر فى بيع نفسها لإحدى الشركات المملوكة لها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة