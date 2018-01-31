الجيش العمانى ينفذ التمرين المشترك "وادى النار" مع القوات الأمريكية





مسقط (أ ش أ)

نفذ الجيش العمانى اليوم الأربعاء، بإسناد من سلاح الجو العمانى التمرين المشترك العمانى/الأمريكى (وادى النار) بمشاركة وحدات من مشاة البحرية الأمريكية، وممثلا فى عناصر من لواء المشاة (11) وبمشاركة مدفعية سلطان عمان وهندسة القوات المسلحة العمانية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن هذه التمارين تأتى فى إطار الخطة التدريبية التى تنتهجها قيادة الجيش العمانى لإدامة المستوى العالى فى الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية لدى منتسبى الجيش العمانى ضمن البرامج السنوية التى ينفذها الجيش العمانى مع الدول الصديقة ضمن الخطط التدريبية والتأهيلية لمنتسبيه، والذى يحرص على تنظيمها وإعدادها تحقيقا للأهداف المرجوة ولتبادل الخبرات العسكرية.

كما جرت فعاليات البيان العملى للتمرين المشترك بميادين ربكوت فى محافظة ظفار نفذت فيه القوات المشاركة العمانية/ الأمريكية الخطط المرسومة له، وبما يحقق الأهداف التدريبية المتوخاة من فعاليات التمرين، والتى أظهر خلالها المشاركون مستوى عاليا فى الأداء والروح المعنوية، وعكست مجريات أحداث التمرين ما يتميز به منتسبو الجيش العمانى من الكفاءة والقدرات الدالة على مستوى التدريب والتأهيل العالي، والقدرة على الانسجام فى تنفيذ المهام المشتركة.