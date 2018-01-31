الجيش العراقى يلاحق فلول داعش فى صحراء الجنوب

الجيش العراقى يلاحق فلول داعش فى صحراء الجنوبالأربعاء، 31 يناير 2018 07:18 ص
الجيش العراقى
وكالات
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أطلقت القوات العراقية عملية واسعة فى الصحراء الجنوبية لملاحقة الخلايا النائمة لتنظيم داعش، بإسناد من طيران الجيش والأجهزة الاستخباراتية.
وقال قائد عمليات الرافدين اللواء على إبراهيم لـ "راديو سوا" إن العملية شملت محافظات النجف والمثنى وذى قار وصولا إلى البصرة.
وأضاف إبراهيم أن طيران الجيش شن ضربات جوية على أهداف منتخبة بناء على معلومات استخباراتية دقيقة.
وتابع قائد عمليات الرافدين أن العملية التى ستستمر لمدة ثلاثة أيام، تهدف لملاحقة عناصر داعش الفارين من محافظة الأنبار، ومنعهم من الحصول على موطئ قدم فى الصحراء الجنوبية.
وأعلن العراق فى التاسع من شهر ديسمبر الماضى انتهاء الحرب ضد داعش بعد تحرير جميع المدن من داعش وسيطرة القوات العراقية على الحدود مع سورية بالكامل.
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