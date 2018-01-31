الجيش التركى: مقتل شخص فى هجوم على قافلة تركية بإدلب السورية

الجيش التركى: مقتل شخص فى هجوم على قافلة تركية بإدلب السوريةالأربعاء، 31 يناير 2018 12:01 ص
قوات الجيش التركى
رويترز
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ذكر الجيش التركى أن شخصا قتل وأصيب آخران فى تفجير قنبلة على جانب طريق أثناء مرور قافلة تابعة له فى محافظة إدلب السورية اليوم الثلاثاء.
وقال الجيش فى بيان إن الهجوم، الذى نفذه مسلحون أكراد بينما كانت القافلة تعبر شمال إدلب، أدى إلى مقتل عامل مدنى وإصابة جندى وآخر مدنى.
وأرسل التركى الجيش القافلة إلى إدلب فى إطار مساعى أنقرة للمساعدة فى إقامة منطقة "عدم تصعيد" هناك بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا فى أغسطس.
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بواسطة:
د. هاشم الفلالى
دوامة لا تنتهى
انقاذ المنطقة من المعاناة التى تعيشها وتحياها، وتريد بان تنتقل من هذه المرحلة المؤلمة التى انخرطت فيها، واصبحت فى دوامة لا تنتهى من مشكلات وصعوبات وتعقيدات ليس لها من علاج، فى المستقبل القريب والبعيد. إن المستقبل المشرق المنشود ليس من المستحيل، ولكنه يحتاج إلى توافر المواصفات التى تصل إلى ما تريده من افضل مايمكن من المستويات المعيشية لكافة مستويات وفئات الشعوب بالمنطقة. بدون ذلك فإنها الهاوية الذى انزلقت إليها المنطقة ولن تخرج منها والهلاك المحتوم الذى يجب بان يتم تجنبه وتداركه قبل فوات الاوان