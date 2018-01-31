الجيش التركى: مقتل شخص فى هجوم على قافلة تركية بإدلب السورية





رويترز

ذكر الجيش التركى أن شخصا قتل وأصيب آخران فى تفجير قنبلة على جانب طريق أثناء مرور قافلة تابعة له فى محافظة إدلب السورية اليوم الثلاثاء.

وقال الجيش فى بيان إن الهجوم، الذى نفذه مسلحون أكراد بينما كانت القافلة تعبر شمال إدلب، أدى إلى مقتل عامل مدنى وإصابة جندى وآخر مدنى.

وأرسل التركى الجيش القافلة إلى إدلب فى إطار مساعى أنقرة للمساعدة فى إقامة منطقة "عدم تصعيد" هناك بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا فى أغسطس.