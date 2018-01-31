الجيش الأمريكى: قرار منع نشر بيانات عن حرب أفغانستان كان "خطأ بشريا"





(رويترز)

قال الجيش الأمريكى، إن قرارا بمنع نشر بيانات مهمة بشأن الحرب الأفغانية كان "خطأ بشريا" فى التوصيف وذلك بعدما انتقدت جهة رقابية الإجراء الذى اعتبرت أنه يقيد المحاسبة العلنية فى الصراع المستمر منذ 16 عاما.

وعلى مدى سنوات اعتاد مكتب المفتش العام الخاص لإعمار أفغانستان نشر تقرير فصلى يشمل بيانات غير سرية عن مساحة الأراضى التى تسيطر عليها طالبان والحكومة أو تخضع لنفوذ كل منهما.

إلا أن المفتش العام قال فى تقرير نشر مساء يوم الاثنين إنه تلقى تعليمات بعدم نشر بعض تلك المعلومات بعد الآن.

لكن الكابتن توم جريسباك المتحدث العسكرى الأمريكى باسم مهمة الدعم الصامد فى أفغانستان قال فى بيان "لم تكن مهمة الدعم الصامد تنوى حجب أو فرض السرية على معلومات كانت متاحة فى تقارير سابقة".

وأضاف: "حدث خطأ بشرى فى التوصيف... المعلومات ليست سرية ولم تكن هناك أى نية لحجبها دون ضرورة".

وقال جريسباك إنه حتى أكتوبر تشرين الأول 2017 كان 56 فى المئة من مناطق أفغانستان يخضع لسيطرة الحكومة أو تحت نفوذها.