الجنح تنظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على جنينة

الجنح تنظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على جنينةالأربعاء، 31 يناير 2018 03:48 م
هشام جنينة
كتبت أمنية الموجي
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نظرت محكمة جنح مدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس، استئناف نيابة القاهرة الجديدة، على قرار محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمود حمدى، بإخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، فى اتهامهم بضرب المجنى عليه مستخدمين الاسلحة البيضاء، ورفعت الجلسة للقرار.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمود حمدى، قررت منذ قليل، إخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية 500 جنيه لكل متهم.
كان جنينة قد حرر محضرا بقسم أول التجمع الخامس ضد 3 أشخاص قاموا بالاعتداء عليه وإصابته بالأسلحة البيضاء، أثناء خروجه من منزله.
وأكد مصدر أمنى وقوع حادث تصادم بين سيارة هشام جنينة، وسيارة أخرى ونشبت مشاجرة بين الطرفى وحدوث إصابات بينهما.
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