الجنح تنظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على جنينة

كان جنينة قد حرر محضرا بقسم أول التجمع الخامس ضد 3 أشخاص قاموا بالاعتداء عليه وإصابته بالأسلحة البيضاء، أثناء خروجه من منزله.

وأكد مصدر أمنى وقوع حادث تصادم بين سيارة هشام جنينة، وسيارة أخرى ونشبت مشاجرة بين الطرفى وحدوث إصابات بينهما.