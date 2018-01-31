التمريض تنظم مؤتمرا لعرض انجازاتها فى عهد السيسيى 3 فبراير





كتب وليد عبد السلام

تنظم نقابة التمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض مؤتمر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى واستعراض انجازاته فى خدمة التمريض وتطوير أدائه بما يصب فى صالح خدمة المريض يوم السبت 3 فبراير .

وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض فى بيان اليوم أن النقابات المهنية تشهد حراكا كبيرا فى ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكدة أن نقابة التمريض أيضاً شهدت دعما كبيرا من القيادة السياسية ومن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان لرفع كفاءة التمريض بما يساهم فى أداء خدمة متميزة للمريض.

وأضافت نقيب التمريض أن المؤتمر يتضمن عرض لجميع الخطوات التى تحركنها النقابة لخدمة 250 ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومية لافتة إلى أن النقابة لديها سلسلة من المشروعات التى تستهدف تعديل مسار منظومة التمريض للأفضل باعتبارهم العمود الفقرى لمنظومة الصحة ويؤدون 70 % من الخدمة بالمستشفيات للمريض.

وأشارت كوثر محمود نقيب التمريض أن النقابة ستتقدم بقانون مزاولة المهنة الجديد إلى البرلمان قريباً مؤكدة أنه تم الموافقة على تعديل التوصيف الوظيفى الجديد للتمريض لافتة إلى أن هناك دعم كبير فى مستوى الخدمات التى تقدم للتمريض من أعضاء النقابة .