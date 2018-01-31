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"التعليم" تفتتح برنامج تدريبى للعاملين لتقوية مهارة اللغة الإيطالية

الأربعاء، 31 يناير 2018 01:57 م
"التعليم" تفتتح برنامج تدريبى للعاملين لتقوية مهارة اللغة الإيطالية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى


كتب محمود طه حسين
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استقبل الدكتور أحمد حشيش، رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم، السفير الإيطالي جامباولو كانتيني، والدكتور الفيوم روسو الملحق التعليمي في السفارة الإيطالية، والدكتورة وفاء عبد الروؤف البيه أستاذ ورئيس قسم اللغة الايطالية بكلية الآداب جامعة حلوان والتوجيه العام باللغة الإيطالية؛ لافتتاح البرنامج التدريبي الذي يتم بالتعاون بين وزارة الخارجية الإيطالية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وبحضور نعيمة على عبد العزيز مدير عام تنمية مادة اللغة الألمانية واللغات الأجنبية غير الإنجليزية والفرنسية، والمدربة الإيطالية الدكتورة اليزا سارتور.

وأكد حشيش خلال اللقاء على اهتمام الوزارة بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة بها في مجال اللغة الإيطالية، وتسعى إلى إكسابهم كافة المهارات المهنية والحرفية لممارسة الترجمة بصورة احترافية، مضيفًا أن البرنامج يهدف لتنمية مهارات اللغة لدى مرجعية اللغة الايطالية لـ(40) متدربا.

وألقى السفير الإيطالي  كلمته باللغة العربية والتي أعرب فيها عن سعادته البالغة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني متمثلًا في الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، وعن اهتمامه الشديد بنشر اللغة الإيطالية الذي يسهم بشكل كبير في نشر ثقافة البلدين، وتقوية العلاقات بين البلدين ويزيد من النشاط السياحي داخل مصر، مصرحًا بأنه يتم العمل الآن على زيادة أوجه التعاون بين الجانبين في الفترة القادمة.


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