التعليم: افتتاح 56 فصلا بمدرستين فى أسيوط





كتب - محمود طه حسين

صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم الوزارة أنه تم افتتاح جناح جديد بمدرسة الشهيد أحمد جلال، وجناح بمدرسة خديجة بنت خويلد بمدينة أسيوط، بإجمالى (٥٦) فصلًا، وبواقع (٢٨) فصلًا بكل مدرسة، وبتكلفة إجمالية (١٢) مليون جنيه، وقام بافتتاح تلك الفصول المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، وصلاح فتحى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور محمد سيد وكيل المديرية، وعددًا من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة، وأيمن محروس رئيس حي شرق مدينة أسيوط.

ومن جانبه، أكد المحافظ على أهمية التوسع في بناء مدارس جديدة بكافة مراكز وقرى المحافظة؛ لاستيعاب الزيادة في أعداد التلاميذ، والتحكم في الكثافات، والنزول بالسن في مستويات الحضانة، موضحًا أن هناك مجهود واضح يبذل في قطاع التربية والتعليم على مستوى المحافظة؛ للتوسع في إنشاء المدارس والأجنحة الجديدة داخل المدارس القديمة، مناشدًا كافة مراكز وقرى المحافظة بالتقدم بكافة الأماكن التي يمكن العمل عليها لبناء مدارس؛ وذلك لإدراجها في خطة هيئة الأبنية التعليمية.

وقال المحافظ إن العمل في قطاع التعليم يجري طبقًا استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠" والانطلاق نحو البناء والتنمية ومواجهة التحديات في التوسع الأفقي بإنشاء مدارس جديدة، والنهوض بالعملية التعليمية، موضحًا بأن العمل يجري على أكثر من محور بداية بالعمل على الإنشاءات الجديدة، وزيادة أعداد المدارس والتوسع فيها، وإجراء الصيانة الشاملة؛ لتحقيق أكبر معدلات الاستفادة من المدارس الموجودة بالفعل، بجانب فتح قاعات جديدة؛ لإتاحة الفرصة للطلاب في الالتحاق بمختلف المراحل الدراسية.

وأضاف إنه تم افتتاح قاعات جديدة بعدد (٨١) قاعة بالمدارس الرسمية, والمدارس الخاصة بعدد (١٢) قاعة خلال العام ٢٠١٦/٢٠١٧، وعدد (٦٩) قاعة خلال العام ٢٠١٧/٢٠١٨، منها (٥٣) بالمدارس التجريبية و (١٦) بالمدارس الخاصة.

وفي ذات السياق، أوضح المهندس ياسر الدسوقي أن هناك (٩٢) مدرسة جديدة دخلت إلى الخدمة منذ يناير ٢٠١٦ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، بإجمالي عدد فصول يصل إلى (١٢١٦) فصلًا دراسيًا، وتم إجراء صيانة شاملة لعدد (٥٣) مدرسة، وجارٍ العمل على إنشاء (١١١) مدرسة أخرى، تدخل الخدمة عام ٢٠١٨/٢٠١٩.